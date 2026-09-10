Céline, profesora de Kylian Mbappé: "Tenía algo extraordinario, algo fuera de lo común. Era un auténtico rayo de sol, siempre hiperactivo y lleno de vida"

Kylian Mbappé está en boca de todos después de que saliese en rueda de prensa durante la previa del primer partido del Real Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán, donde aseguró que merece ganar el Balón de Oro 2026. "Tengo la idea de que puedo ganarlo este año... Es un premio individual. Se mira lo que ha hecho el jugador de manera individual", confesó.

La figura del delantero del Real Madrid está en el punto de mira, pero quienes lo conocen de primera mano saben que es una persona humilde, tal y como reconoció su antigua profesora de música, Céline Bognini, en una entrevista con 'El Mundo' y Yannick Saint-Aubert en 'Le Parisien'.

El atacante francés estuvo durante cinco años aprendiendo solfeo y flauta travesera en el conservatorio de Bondy. "Tenía algo extraordinario, en el sentido estricto de la palabra 'extra' y 'ordinario'; algo fuera de lo común", desveló Bognini.

A pesar de que han pasado ya muchos años desde que le dio clases, la profesora de música se acuerda perfectamente de cómo era Mbappé: "Era un auténtico rayo de sol, siempre hiperactivo y lleno de vida".

Kylian Mbappe, futbolista del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press

No dudó en reconocer que "su personalidad ya destacaba entre los demás" y también señaló que "tenía un temperamento extraordinario".

Durante su trayectoria como profesora de música ha tenido muchos alumnos, pero se acuerda perfectamente de cómo fue el primer día del jugador del Real Madrid en el conservatorio de Bondy.

Mbappé ofrece la bota de oro de la edición pasada de la Champions en el Bernabéu / Real Madrid

"No sé qué dijo o hizo, pero ese primer día de clase, recuerdo que me miró con esos grandes ojos curiosos, y entonces le pregunté: '¿Y cómo te llamas?', y él respondió: 'Me llamo Kylian'", aseguró Bognini a 'El Mundo'.

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Por otro lado, Yannick Saint-Aubert, quien fue su director desde primero hasta quinto de Primaria, comentó a 'Le Parisien' que "era superdotado, pero a veces se evadía en sus ensoñaciones y sus sueños de fútbol. Los profesores teníamos que aceptar que había que hacerlo de otra manera".