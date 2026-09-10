Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - FeyenoordPSG - Slovan BratislavaLiverpool - AtléticoRodri ValenciaGabriel JesusAdeyemiPróximo partido BarcelonaMáximos goleadores ChampionsTenis femeninoClasificación Vuelta a España hoyEtapa 18 Vuelta a EspañaCasadóMarc MárquezGonzalo BernardosCarles PuyolJorge ReyLuis de la FuenteOutdoor
instagramlinkedin

FAMOSOS

Céline, profesora de Kylian Mbappé: "Tenía algo extraordinario, algo fuera de lo común. Era un auténtico rayo de sol, siempre hiperactivo y lleno de vida"

El delantero del Real Madrid está en el punto de mira después de su última rueda de prensa, donde aseguró que merece ganar el Balón de Oro 2026

Kylian Mbappe, delantero del Real Madrid

Kylian Mbappe, delantero del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Kylian Mbappé está en boca de todos después de que saliese en rueda de prensa durante la previa del primer partido del Real Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán, donde aseguró que merece ganar el Balón de Oro 2026. "Tengo la idea de que puedo ganarlo este año... Es un premio individual. Se mira lo que ha hecho el jugador de manera individual", confesó.

La figura del delantero del Real Madrid está en el punto de mira, pero quienes lo conocen de primera mano saben que es una persona humilde, tal y como reconoció su antigua profesora de música, Céline Bognini, en una entrevista con 'El Mundo' y Yannick Saint-Aubert en 'Le Parisien'.

El atacante francés estuvo durante cinco años aprendiendo solfeo y flauta travesera en el conservatorio de Bondy. "Tenía algo extraordinario, en el sentido estricto de la palabra 'extra' y 'ordinario'; algo fuera de lo común", desveló Bognini.

A pesar de que han pasado ya muchos años desde que le dio clases, la profesora de música se acuerda perfectamente de cómo era Mbappé: "Era un auténtico rayo de sol, siempre hiperactivo y lleno de vida".

Kylian Mbappe of Real Madrid CF warms up during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Malaga CF at Bernabeu stadium on August 30, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 30/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports

Kylian Mbappe, futbolista del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press

No dudó en reconocer que "su personalidad ya destacaba entre los demás" y también señaló que "tenía un temperamento extraordinario".

Durante su trayectoria como profesora de música ha tenido muchos alumnos, pero se acuerda perfectamente de cómo fue el primer día del jugador del Real Madrid en el conservatorio de Bondy.

Mbappé ofrece la bota de oro de la edición pasada de la Champions en el Bernabéu

Mbappé ofrece la bota de oro de la edición pasada de la Champions en el Bernabéu / Real Madrid

"No sé qué dijo o hizo, pero ese primer día de clase, recuerdo que me miró con esos grandes ojos curiosos, y entonces le pregunté: '¿Y cómo te llamas?', y él respondió: 'Me llamo Kylian'", aseguró Bognini a 'El Mundo'.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Yannick Saint-Aubert, quien fue su director desde primero hasta quinto de Primaria, comentó a 'Le Parisien' que "era superdotado, pero a veces se evadía en sus ensoñaciones y sus sueños de fútbol. Los profesores teníamos que aceptar que había que hacerlo de otra manera".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL