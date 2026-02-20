Denuncian insultos contra un jugador del Benfica tras celebrar un gol 'a lo Vinicius'

Portugal sigue sacudido por las consecuencias del último Benfica - Real Madrid. El polémico episodio entre Prestianni y Vinicius, con una denuncia sobre insultos racistas por parte del brasileño, sigue protagonizando todas las tertulias. Una cuestión de Estado en la que ha intervenido el propio Gobierno de Portugal. Con este mar de fondo se celebró uno de los partidos más calientes que se disputan en el país, como es el derbi lisboeta de fútbol sala, que terminó con empate. Pany Varela, exjugador del Sporting de Portugal, anotó en el último segundo para dejar en tablas el marcador.

Pany Varela, jugador del Benfica y ex del Sporting

El encuentro tuvo lugar en el Pavilhão João Rocha, donde el conjunto verdiblanco ejerce de local. Pany Varela es la estrella del Benfica y de la selección de Portugal, con la que se proclamó subcampeón de Europa tras perder con España en la final. El ala fue elegido en el quinteto ideal de la UEFA del torneo. El veterano futbolista (36 años), nacido en Cabo Verde, se formó en el Benfica, pero luego vistió durante ocho temporadas la camiseta del eterno rival.

Después de una breve estancia en el Al-Nassr saudí, Pany Varela regresó a Portugal y lo hizo para fichar por el Benfica. En el 2-2 logrado in extremis ante el Sporting, el jugador celebró el tanto ante la que un día fue su afición. Lo hizo levantándose la camiseta, en un gesto similar al que realizó Vinicius en la secuencia del gol que desembocó en la tormenta del Estádio da Luz y en el incidente denunciado por el brasileño contra Prestianni.

No hubo por parte de Pany Varela un atisbo de no celebrar el tanto contra su exequipo, una tradición casi institucionalizada. El jugador del Benfica recibió insultos por parte de la afición local. Según han denunciado algunos hinchas del Benfica, en la lluvia de improperios también se escucharon desconsideraciones racistas. Los hinchas del Sporting lo niegan. Por parte del jugador no se produjo ninguna reacción posterior.

Una muestra de las consecuencias de un debate que ha dividido a los seguidores de todos los equipos, que afirman que ninguna institución es racista y que se trata de casos aislados. Y también de la dificultad para probar según qué agresiones verbales. Palabras y versiones enfrentadas que han puesto el caso entre Prestianni y Vinicius en manos de la UEFA.

Hasta 124 detenidos por enfrentamientos previos

El derbi entre el Benfica y el Sporting de Portugal estuvo marcado por la violencia previa. La policía portuguesa detuvo a 124 ultras de ambos equipos (63 del Benfica y 61 del Sporting) por los enfrentamientos que se vivieron en las inmediaciones del Pavilhão João Rocha antes del duelo. Un choque en el que se lanzaron bengalas y fuegos artificiales, y en el que se utilizaron barras de hierro e incluso martillos.

La reyerta provocó, al menos, dos heridos, que recibieron asistencia hospitalaria, según los efectivos policiales, que, según su versión, lograron "evitar incidentes de mayor envergadura, cesar y mitigar los que ya se encontraban en desarrollo y devolver el orden y la tranquilidad públicos al lugar". La tensión se trasladó a la cancha, donde se disputó un derbi que volverá a producirse en unos días en Champions, título para el que tanto Benfica como Sporting están entre los favoritos. Un duelo en el que Pany Varela volverá a estar en el centro de todas las miradas.