Riquelme celebra el Mundial de sus 'fichajes' para el Madrid: "¡Qué bestia! Sin palabras"

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, está viviendo el Mundial in situ. Ha estado presente en los partidos de México, país en el que reside parte del año y donde Cox concentra una parte importante de su actividad empresarial. Allí ha animado a la selección azteca, pero también ha seguido de cerca a algunos de los futbolistas que protagonizaron sus grandes promesas electorales frente a Florentino. Nombres que pueden seguir vinculados al club blanco, a diferencia de Klopp, su entrenador, y quien le dijo que 'no' a los dos candidatos. Apunta a convertirse en seleccionador alemán.

La puerta abierta de Alfie Haaland

Erling Haaland eliminó a Brasil con un doblete que volvió a demostrar su capacidad para decidir grandes citas. Lo hizo, además, en medio del eterno cortejo del Real Madrid hacia su figura, una posibilidad que su entorno nunca ha terminado de cerrar. Ya ocurrió durante la campaña electoral de Riquelme.

Pese al desmentido de su agente, Alfie Haaland volvió a dejar abierta la puerta en una entrevista con DAZN. "No quiero hablar mucho sobre las elecciones en otros clubes. Está contento en el City, tiene un contrato largo, pero cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid".

Palabra de Alfie. Aunque Riquelme quiso convertir a Haaland en el gran símbolo de su candidatura, llegando a anunciar en El Hormiguero que el delantero noruego jugaría en el Real Madrid y mostrando una camiseta con su nombre, el interés del club blanco por el atacante existe con independencia de quién ocupe la presidencia.

El principal obstáculo sigue siendo el mismo: el overbooking de estrellas en la parcela ofensiva. La situación recuerda, en parte, a la de Michael Olise, otro futbolista muy valorado en Valdebebas cuya incorporación obligaría a reorganizar un ataque ya repleto de talento.

Mientras tanto, tampoco faltan quienes atan cabos entre Haaland y Vinicius, dos futbolistas con una buena relación personal, como han mostrado en varias ocasiones a través de las redes sociales. La especulación se alimenta también de la incertidumbre en torno a la renovación del brasileño, que cayó eliminado precisamente ante el delantero noruego en unos octavos de final decepcionantes para Brasil.

Vinicius y Haaland se abrazan después de un partido / JUANJO MARTIN / EFE

Eso sí, el rendimiento de Vinicius estuvo a la altura del torneo. Carlo Ancelotti diseñó buena parte del sistema ofensivo alrededor de su figura, aunque terminó alterando la jerarquía de los lanzamientos de penalti para conceder la responsabilidad a Bruno Guimarães. El centrocampista erró la pena máxima que supuso el primer gran golpe para la Canarinha.

Rodri, "un perfil que necesita el Madrid"

"Si soy presidente, Rodri jugará en el Real Madrid". Fue la otra gran promesa electoral de Enrique Riquelme, que obtuvo el 35 % de los votos en las elecciones del pasado 7 de junio. "Es un gran jugador, español, Balón de Oro y un perfil que necesita el Madrid. Conmigo de presidente, el Real Madrid tendrá un español en el Mundial", insistió el empresario, que incluso llegó a elevar ese compromiso a escritura notarial como un gesto simbólico para reforzar su candidatura.

Mientras tanto, Rodri sigue haciendo méritos sobre el césped. El centrocampista fue elegido MVP del España-Portugal tras dirigir el juego de una selección que ha ido creciendo con el paso del torneo. Luis de la Fuente ha vuelto a depositar en él toda la responsabilidad en la sala de máquinas y el jugador ha respondido con actuaciones cada vez más determinantes.

Superado el ruido de la campaña electoral del Real Madrid, el segundo Balón de Oro español habló con naturalidad sobre los rumores en una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER, antes del inicio de un Mundial en el que está siendo uno de los futbolistas más destacados.

"La verdad es que he estado un poco al margen. Es verdad que te llegan cosas, pero al final no sé muy bien de dónde vienen. Intento centrarme en lo que me toca ahora. Entiendo que forma parte del juego y de lo que nos dedicamos. Cada vez que tu nombre sale por ahí lo aceptamos como tal, pero ni he pensado ni estoy tomando decisiones". Una declaración que vuelve a situar el foco en un futbolista que nunca ha cerrado públicamente la puerta al Real Madrid, aunque siempre recuerda que mantiene contrato con el Manchester City hasta 2027.