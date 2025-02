Ceballos se viste de Kroos

La situación de Ceballos en el Real Madrid ha cambiado radicalmente esta temporada, de estar prácticamente fuera el pasado verano, a ser titular en los partidos claves. Con 28 años y tras ocho en la capital, por fin parece que se ha hecho con un hueco en el once titular.

Las bajas en defensa y la no sustitución de Toni Kroos han dejado un hueco libre para el utrerano, que ha asumido a la perfección. El pasado martes, ante el City, fue el encargado de comandar el centro del campo junto a Camavinga y un Bellingham con más libertad de movimientos.

Una asistencia 'made in Kroos'

Ceballos se hizo grande en el centro del campo ante todo un Manchester City. En un gran primer tiempo, los blancos crearon numerosas ocasiones ante un City que era incapaz de controlar el encuentro. El ex del Betis jugó 81 minutos y dejó una asistencia preciosa en el gol del 1-1 blanco.

Cuando el Madrid más sufría, Ceballos se inventó un pase picado que rompió a toda la defensa citizen. Es verdad que el remate de Mbappé no fue el más pulcro de su carrera, pero la pelota entró y empató la contienda.

No todo fue de color de rosas para el andaluz, justo antes de salir del campo, cometió un penalti sobre Phil Foden. El inglés lo encaró y Ceballos metió la pierna justo cuando el delantero entraba en el área. Un penalti que fue protestado por todo el banquillo madridista, pero que no dejó opción al colegiado.

A pesar de esa acción, Ceballos ha conseguido volver a brillar en el Madrid. En una posición diferente de la cual brilló con el Betis o la sub-21 y parece que las posibilidades de dejar la capital se han diluido por completo.

Ceballos, la pieza que faltaba

Evidentemente, la retirada de Toni Kroos dejó muy tocado al Real Madrid. El alemán era la mejor herramienta que tenía Ancelotti para controlar los encuentros y poder dominar los partidos. Pero el alemán decidió poner punto y final a su etapa de futbolista justo el año en el que más lo iban a necesitar. Con la llegada de Mbappé, el Real Madrid tenía en su mano el ataque más poderoso del mundo, pero lo que ganó arriba, lo perdió las otras zonas del campo.

Carlo Ancelotti conversando con Toni Kroos. / EFE

Cuando tienes cuatro jugadores del nivel de Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé, necesitas dominar los encuentros. Las ayudas de estos cuatro en defensa son muy débiles, por lo que no tener el balón o peor, que el rival te domine, implica que estás en desventaja numérica. Kroos era ese jugador que te conseguía poner luz cuando nadie más la tenía. El Madrid no tiene un Kroos (no lo hay), pero lo más parecido que hay en plantilla es Ceballos.

El andaluz siempre ha sido una de las preferencias de Carlo Ancelotti, incluso cuando no jugaba. De hecho, el italiano reconoció que no le estaba dando las oportunidades que merecía para triunfar.

A un paso de volver al Betis

Ceballos pidió salir este verano del Real Madrid. El andaluz quería volver a su Betis porque no se sentía importante en Chamartín y así se lo transmitió al club. Pero se juntaron diversos factores que evitaron que ese movimiento se terminara produciendo.

Ceballos, cuando jugaba en el Betis / AGENCIAS

El primero, la economía del equipo hispalense. Los problemas financieros evitaron que el Betis pudiese ofrecer una cantidad aceptable al Real Madrid. Además, 'Carletto' también fue clave pidiendo la continuidad del utrerano y este le está demostrando que no se equivocaba.