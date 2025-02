Ceballos: "Muy triste por parar en mi mejor momento"

La mala suerte ha atacado con dureza a Dani Ceballos. El centrocampista, que se había ganado un hueco como titular en los partidos importantes con el Real Madrid, cayó lesionado tras un golpe con Kubo en el partido ante la Real Sociedad y podría estar alrededor de unos dos meses de baja.

Una lesión que obliga al jugador a parar en el momento decisivo de la temporada, con las eliminatorias de Champions a la vuelta de la esquina y el Madrid jugándose LaLiga y un lugar en la final de la Copa del Rey.

Tras las malas noticias recibidas una vez realizadas las pruebas médicas, Ceballos ha puesto el siguiente mensaje en sus redes sociales.

"Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento…", empieza explicando el centrocampista.

"Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis. ¡Hala Madrid!", afirma el futbolista del Real Madrid.

La lesión lastra mucho a un jugador que había ganado mucha importancia en el esquema de Carlo Ancelotti. Sin Kroos en el equipo y con Modric teniendo menos minutos, su creatividad era un punto clave para mejorar problemas que arrastraba el conjunto blanco como la salida de balón.