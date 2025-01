Ceballos: "Simeone aún no ha superado las dos finales que perdió contra el Madrid"

Sigue la polémica entre el 'Cholo' Simeone y el Real Madrid. Hace unos días, el técnico del Atlético habló de la polémica en el partido de los blancos ante el Celta, con una frase que hizo mucho daño al madridismo: "Hubo episodios de los que hay hace 100 años".

El Madrid contestó primero por medio de Carlo Ancelotti en rueda de prensa y Real Madrid televisión, pero el último en pronunciarse ha sido Dani Ceballos, que ha atendido a los medios tras la contundente victoria de los blancos ante Las Palmas (4-1).

"Creo que el 'Cholo' aún no ha superado las dos finales que perdió contra el Madrid, pero ellos tienen sus opiniones y nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir en la misma línea que es seguir ganando y disfrutando de la victoria", sentenció Ceballos tras el pitido final.

El centrocampista del Madrid, que vio como su nombre era coreado por el Bernabéu, también habló de su actuación individual ante Las Palmas: "Era bastante importante la victoria de hoy, más sabiendo los resultados que se dieron ayer. Empezamos el partido titubeando, pero a partir del primer gol el equipo dio un paso adelante. A nivel personal, he cogido confianza y me he sentido muy cómodo dentro del campo".