Ceballos sigue coqueteando con el Betis

El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid sigue siendo una incógnita. El andaluz llegó a ser importante en un tramo de la pasada temporada con Carlo Ancelotti, pero las lesiones y los cambios de sistema del técnico italiano terminaron relegándolo a un papel muy secundario. Con la llegada de Xabi Alonso, su protagonismo ha vuelto a disminuir, y en el club ya no descartan escuchar ofertas por él para hacer caja este verano.

Sus cifras en el Mundial de Clubes son el reflejo de su situación actual: tan solo 70 minutos repartidos en cuatro partidos, sin capacidad real para influir en el juego o cambiar partidos. Una aportación que no invita al optimismo, especialmente teniendo en cuenta que en los próximos días el Real Madrid recuperará a Eduardo Camavinga, otro centrocampista que se suma a la competencia directa por un puesto en el centro del campo. Y podrían no ser los únicos. El club blanco contempla reforzar esa zona con un jugador de perfil organizador, tras la marcha de Toni Kroos y el adiós también de Luka Modric.

Sin minutos en el Mundial de Clubes

Pese a la marcha de dos leyendas, Ceballos no ha logrado dar el paso adelante esperado. Arda Güler le ha ganado terreno en la carrera por los minutos, y futbolistas como Tchouameni, Valverde o Bellingham parecen inamovibles para el nuevo entrenador. En este contexto, el futuro del utrerano sigue en el aire: no es indiscutible, pero tampoco un descarte rotundo. El jugador quiere seguir luchando por triunfar en el Madrid y Xabi Alonso cuenta con él, aunque no como una de sus primeras opciones.

En paralelo, las sirenas del Betis vuelven a sonar con fuerza. Desde hace tiempo, en el club verdiblanco sueñan con la vuelta de uno de los talentos más brillantes que ha salido de su cantera. Ceballos, por su parte, no cierra la puerta. Al contrario, ha vuelto a dejar declaraciones que alimentan el runrún del regreso. El Chiringuito cazó al madridista saliendo de la estación de Sevillar y fue claro: “El Betis es mi casa y siempre lo va a ser. Ojalá siempre tenga la puerta abierta”.

El centrocampista añadió que no hay negociaciones en marcha, pero dejó abierta la posibilidad de un movimiento: “¿Reuniones para volver al Betis? Aún no, estamos abiertos a todo. Hablaremos después de esta semana”.

Dispuesto a hacer un esfuerzo por irse a Sevilla

Según informó el Diario de Sevilla, Ceballos estaría incluso dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante para volver al Benito Villamarín, aceptando una rebaja de sueldo de casi la mitad para encajar en la estructura salarial del club verdiblanco. Sin embargo, el principal obstáculo ahora mismo es el coste del traspaso. El Betis no está dispuesto a pagar una cifra elevada y espera que el jugador presione para salir prácticamente gratis del Bernabéu, algo que Ceballos, de momento, no contempla, ya que no quiere forzar su salida ni marcharse mal del club blanco.

Todo dependerá de lo que ocurra en los próximos días. El jugador sigue de vacaciones en Andalucía, a la espera de una conversación definitiva con Xabi Alonso. Si el técnico confirma que no cuenta con él, el Madrid podría abrir la puerta a una negociación a la baja, y ahí el regreso del hijo pródigo estaría más cerca que nunca.