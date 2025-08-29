Xabi Alonso confirma que Ceballos se queda en el Madrid

Había un jugador que se veía motivado en los 15 minutos abiertos a la prensa en Valdebebas. Era Dani Ceballos, un futbolista que hace unos días tenía un pie y medio fuera del Real Madrid. Cuando estaba todo acordado con el Olympique de Marsella, en andaluz decidió bajarse de la operación para quedarse con Xabi Alonso, quien confirmó su continuidad en el club.

"Los detalles, mejor para él"

"Hablé con él y se ha resuelto que se quede. Lo que opino no cambia nada. Se queda, es uno más de la plantilla. Estoy contento con él", aseguró el técnico vasco en la previa al duelo contra el Mallorca. Lo hizo después de una semana movida para un Ceballos que vive un bucle infinito en el club blanco. Su posible salida está en la mesa todos los años.

La prensa fue insistente en lo vivido con el mediocampista. "Los detalles, mejor que los de él. Pero la decisión parece definitiva. Sigue teniendo el mismo papel que antes, no cambia mi visión sobre él", defendió Xabi Alonso. Ceballos, por tanto, seguirá siendo un jugador de segunda fila, salvo bajas inesperadas.

El sevillano vuelve a partir como suplente en el Real Madrid cuando se cumplen ocho años de su fichaje por el club blanco: tiene contrato hasta 2027. Las opciones de salida no han cuajado un año más. El Marsella apostó por el centrocampista y entró en una negociación de cesión con opción de compra. La operación se cayó por la negativa de Ceballos, que jugó a dos bandas con el Betis.

El último en la rotación

El equipo verdiblanco, por el que siempre se ha dejado querer, tiene otras prioridades como Antony. Así, Ceballos, que tenía la opción de ser titular en el Marsella, estará detrás de Valverde y Tchouaméni, los intocables; el reconvertido Güler, nuevo timonel blanco; y solo los lesionados Camavinga y Bellingham le permiten una ventana de oportunidad de minutos.

Ceballos seguirá con la vida de secundario. La temporada pasada tuvo unos meses en los que corrigió su intrascendencia, ganándose la titularidad hasta febrero, cuando se lesionó y terminó fuera del once. Con la llegada de Xabi Alonso esperó tener una nueva oportunidad y le pidió, públicamente, una conversación pendiente que se ha resuelto del mismo modo: permanecer en el Real Madrid le deja en la misma situación de desconexión de la primera plana.