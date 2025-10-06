Ceballos reclama un sitio

Xabi Alonso ha recurrido a Dani Ceballos para reforzar el medio centro en tres de los últimos cuatro partidos del Real Madrid. Ante el Villarreal repitió titularidad después de jugar en la Champions, alternando el doble pivote con Valverde, ante el Levante, y Tchouameni, en Almaty y ante el equipo amarillo. Tres apariciones solventes en las que ha demostrado ser útil en la creación de juego.

Ceballos encaja en lo que necesita el Madrid, un jugador que circule el balón, una labor que no hacen Valverde y Tchouameni de manera satisfactoria. Dos poderosos futbolistas que destacan en funciones defensivas y que son buenos guardaespaldas de los encargados de agilizar el juego. El andaluz es rápido jugando de primeras y ofreciéndose a sus compañeros con constantes movimientos. Además, cumple con su labor defensiva por su buena lectura del juego, aunque no sea tan solvente como sus compañeros.

Poco valorado

El andaluz no ha tenido continuidad nunca y cuando la tuvo se lesionó. La temporada pasada no contaba para Ancelotti, hasta que el italiano, como ahora Xabi Alonso, se dio cuenta de que el músculo de Tchouameni, Valverde y Camavinga no le daba para construir fútbol desde atrás. Acabó recurriendo a Ceballos, que se asentó en el equipo pero una lesión cercenó su titularidad.

Ceballos hizo un buen partico contra el Villarreal / Efe

Jugó 25 partidos seguidos, 15 de titular, pero una inoportuna lesión le apartó de los terrenos de juego nueve partidos. Cuando volvió y recuperó la forma, la temporada daba sus coletazos finales. Ahora, empieza a ocurrir lo mismo con Xabi Alonso, que deberá ponderar la fragilidad del utrerano, un jugador que cuando tuvo continuidad se lesionó.

Relevo de Kroos y Modric

Con las salidas de Kroos, primero, y Modric, después, Ceballos es el jugador que más se acerca a la labor que hacían. Un trabajo gris y poco valorado pero necesario para agilizar la salida de balón. Esas funciones también podrían desarrollarlas Bellingham y Güler, aunque sus perfiles son más ofensivos por su buena conducción, regate y visión de juego.

Ceballos ha flirteado en las últimas temporadas con su salida, pero decidió renovar en 2023 hasta 2027. No está contento con su papel de secundario, pero ahora el Madrid le necesita mientras no encuentre centrocampistas de corte constructivo. Un buen recurso para el centro del campo, experimentado y con calidad que ha aprendido a la sombra de dos jugadores que han escrito la historia de los últimos años del Madrid.