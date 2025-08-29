Ceballos pasa a ser una molestia

Dani Ceballos ha agitado el árbol para mostrar el descontento con su situación en el Real Madrid. Lleva tiempo flirteando con el Betis y amagando con irse, pero cuando lo tuvo a mano hace un par de temporada, decidió renovar a cambio de una buena subida salarial. El ruido que ha provocado empieza a molestar en el club, que espera encuentre destino antes del cierre de mercado. A esto suma que tampoco es de los jugadores mejor vistos del vestuario, pese a llevar seis temporadas dentro.

Día de reflexión

Ceballos no es prioritario para Xabi Alonso. No acaba de encajar en sus esquemas, aunque sí es un recurso por su calidad. La temporada pasada fue en la que más partidos participó, 45, y batió su récord de titularidades desde que está en el equipo, 22. Pese a todo, en minutos ocupó el puesto 16 de 23, solo por delante de Vallejo, Lunin, Endrick, y los lesionados Carvajal, Alaba y Militao.

Nadie duda de su talento futbolístico, aunque su estilo no ha casado con el del equipo, en el que sus entrenadores nunca lo han considerado titular. Su frustrado fichaje por el Marsella tras sus coqueteos con el Betis dejan en el aire su futuro. Se le ha acusado de ser él quien frenó su fichaje por equipo francés. El motivo sería que cuando estaba todo apalabrado, el jugador pidió un día de reflexión y el Marsella cortó por lo sano y rompió el acuerdo, movimiento que califican en el país vecino de “surrealista”.

Cedido, o nada

El club marsellés reaccionó y ya se ha lanzado a por Florentino Luis, del Benfica. Lo ‘surrealista’ es que ofrece 20 M€ por el angoleño, por los 10 obligatorios a pagar tras un primer año de cesión del andaluz. Su esperanza ahora es que el Betis acepte negociar con el Madrid un precio a la baja. A esto añade que tendría que rebajarse el salario si hay acuerdo. Tiene hasta el domingo para irse del Madrid, donde no cuentan ya con él.

Ceballos acaba de cumplir 29 años (el pasado día 7), tiene contrato con el equipo blanco hasta 2027 y su salario bruto es de 10,4 millones de euros. El Betis no puede pagar ese sueldo, rompería su techo salarial. La única salida real es que el Madrid acepte una cesión y que el club verdiblanco asuma su ficha, dinero que se ahorraría el club madridista y que podría utilizar como base para buscar un sustituto.