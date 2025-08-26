Ceballos, el fracaso de un gran proyecto

Dani Ceballos quiere salir del Real Madrid tras seis temporadas en el equipo y ocho en el club. Llegó el 8 de julio de 2017 procedente del Betis por 16,5 millones de euros. Un millón y medio más que el valor de su cláusula. El utrerano era una de las promesas del fútbol español al que seguían varios equipos, pero los blancos se adelantaron pagando por encima de su precio.

Arsenal y lesiones

Ceballos ha vivido en un tobogán permanente desde entonces, pero nunca llegó a hacerse un sitio en el equipo titular. La suerte tampoco le acompañó cuando tuvo las oportunidades de conseguirlo, con lesiones inoportunas que le devolvieron a la casilla de salida. En sus dos primeras temporadas, tenía por delante demasiada competencia. Kroos y Modric le cerraban el paso. La decisión fue salir cedido al Arsenal, donde jugó dos temporadas también rodeado de luces y sombras.

Volvió en 2021, pero las lesiones frenaron sus opciones de jugar con 26 partidos en la enfermería y solo dos de titular. A todo esto, el club siguió fichando competencia con las llegadas de Tchouameni, Camavinga, Bellingham y Güler que fueron llegando con cuentagotas para ponérselo más difícil. Sin embargo, se fue defendiendo y en 2022 participó en 46 partidos. Las lesiones volvieron en la siguiente temporada para congelar su participación ante la competencia creciente.

Los datos Ceballos en el Madrid / Sport

De Kroos a Xabi

La salida de Kroos elevó sus opciones en la temporada pasada, en la que batió su récord de partidos de titular, 22, ante la escasez de centrocampistas, las lesiones de compañeros (Tchouameni y Camavinga) y un Modric dosificado. Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso no augura para él buenas sensaciones, cuatro minutos en dos partidos, más un Mundial de Clubes con apariciones residuales.

Sus datos generales descubren el fracaso en su intento de hacerse un hueco en el centro del campo madridista, con un rol de suplente permanente. Todos los entrenadores lo utilizaron como un recurso y no como un referente. Ha jugado el 24,79% de partidos posibles como titular. Datos discretos que le empujan ahora a su “último baile” de blanco. Su salida pueda ser una realidad antes del cierre de mercado, con el Olympique de Marsella como posible destino.