Ceballos: "Florentino me convenció para fichar por el Madrid"

Explicó en 'Universo Valdano' porque se decantó por el Madrid a pesar de la oferta del Barça "No quiero una renovación si no me la merezco", señaló el exjugador del Betis

Antes de decidirse por el Madrid, Ceballos tuvo una propuesta del Barcelona. El centrocampista explicó en una entrevista para Universo Valdano qué decanto su decisión.

"Estaba tira y afloja con Madrid y Barcelona, pero fue fundamental cuando me llama Florentino. Ningún jugador es capaz de decir ‘no’ al Real Madrid. Fue él quien me convenció a nivel deportivo. Me dijo que era el futuro del mediocampo del Madrid y que quería que jugara aquí. Colgué la llamada e inmediatamente les dije a mis padres ‘mañana vamos a Madrid y firmamos’”.

El centrocampista ha dado un paso adelante esta temporada y son muchos los madridistas que quieren que renueva y siga muchos años en el Madrid.

Sobre este asunto, se explayó en su respuesta. "Yo quiero jugar al fútbol y que a mí me juzguen por mi nivel dentro el terreno de juego. No quiero una renovación si no me la merezco ni ir a otro club si no me lo merezco", empezó diciendo.

"Quiero disfrutar. ¿Tres meses? Quiero jugarlos y cuando acabe reunirme con mi agente, con mi familia y valorar lo mejor, pero no quiero el mejor contrato. Quiero que sea la gente, la directiva y el club la que decida si soy válido o no para ellos. Ahora lo más importante es centrarme en el día a día, en aprovechar los minutos que sea y demostrar a la gente que quiero seguir jugando en el Real Madrid".

La figura de Ancelotti puede pesar en la decisión de Ceballos de apostar por su continuidad. "La llegada de Ancelotti me hizo generarme ilusiones. Es un entrenador que me llamó para jugar en algunos de sus equipos y que te reconozca tu trabajo en silencio es mucho más que jugar un partido bueno. Me generó confianza para cuando tuviese la oportunidad demostrarla2.