Ceballos enciende la mecha por el Villarreal - Barça: "Está claro que adulteran la Liga"

Continúa aumentando la tensión por el partido entre el Villarreal y el Barça del próximo 20 de diciembre. Hace apenas una semana, Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirmó que el encuentro se disputaría en Miami, algo por lo que ha estado luchando durante mucho tiempo con la idea de llevar el producto del fútbol nacional a Estados Unidos.

La decisión ha traído algunas críticas y oposición por parte de algunos actores del mundo del balompié. Uno de los que se ha mostrado más negativo a llevar el partido a Miami ha sido el Real Madrid, que incluso llegó a emitir un comunicado oficial el pasado mes de agosto.

En la nota, el conjunto blanco manifestaba "su más firme rechazo a la propuesta". El Madrid afirmaba entonces que la medida "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, saluda a los aficionados que asistieron al debut contra Al Hilal en Miami. / Agencias

Además, el club sentenciaba que una propuesta de este calibre debía contar con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición. "De llevarse a cabo esta propuesta, sus consecuencias serían de tal gravedad que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol", explicaban de manera contundente.

El último en mojarse al respecto del tema ha sido Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, en unas declaraciones a El Chiringuito. Al ser preguntado por el partido de Miami, el futbolista fue tajante: "Justo lo estaba hablando con mi novia ahora, está claro que adulteran la Liga".

Se trata de un discurso que se sitúa en la línea del que ya mostró el club en su comunicado de agosto. En las últimas horas, el Real Madrid también vetó la posibilidad de que la Supercopa femenina se jugara en Miami, tal y como explicó el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

“El torneo ya tenía un acuerdo para jugarse en Miami, pero un club ha dicho que este año no lo veía claro”, afirmó haciendo referencia al Real Madrid. Una decisión que, tal y como contamos en SPORT, ha enfadado al resto de clubes de la Liga F, debido al montante económico que hubiera supuesto el proyecto, con unos 150.000 euros para cada equipo participante.