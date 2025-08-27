Ceballos se confesó a Santi Cazorla: "Yo lo entiendo, pero..."

Parece que Dani Ceballos tiene los minutos contados en el Real Madrid, después de que el jugador no lograra afianzarse en el equipo ahora dirigido por Xabi Alonso. Sin ir más lejos, las cámaras de DAZN captaron una conversación del andaluz con Santi Cazorla antes del partido en el Tartiere hablando sobre la situación actual del centrocampista.

En las dos primeras jornadas de Liga, Ceballos solo ha jugado unos pocos minutos. Contra el Osasuna saltó al césped en el 90 y disputó junto a sus compañeros el tiempo de añadido, y el pasado domingo contra el Oviedo, entró en el 87.

Su poco peso en los planes de Xabi Alonso no le gustó nada al jugador, tal y como se lo comentó al futbolista asturiano: "Yo lo entiendo. Hay jugadores importantes, pero el año pasado, por ejemplo, jugué 45 partidos". "De 68 jugué 24 como titular" insistió. Asimismo, el sevillano también mencionó "la confianza del entrenador" entre sus palabras.

En este sentido, Ceballos tiene razón. En la campaña pasada disputó 2.058 minutos repartidos en 45 encuentros entre todas las competiciones y, aunque salió como titular en repetidas ocasiones, muy pocas veces jugó los 90 minutos en su totalidad. Además, ya con Xabi en los banquillos del Madrid, en el Mundial de Clubes fue suplente en el primer enfrentamiento contra el Al-Hilal y en el último contra el PSG y solo sumó 70 minutos en los otros cuatro restantes.

El futuro de Ceballos

Todo apunta que el centrocampista se acabará uniendo a las filas del Olympique de Marsella. Actualmente, el club banco y el francés están ultimando los últimos detalles de las negociaciones para que el futbolista pueda incorporarse cuánto antes a su nuevo equipo. La intención es que Ceballos juegue esta campaña cedido al conjunto galo, pero incluyendo una cláusula de compra obligatoria de cara al próximo verano.

En un principio, no obstante, Ceballos prefería ir al Betis, pero el club verdiblanco no parece estar en condiciones de afrontar los entre 15 y 20 millones de euros que reclama el Real Madrid para aceptar su traspaso, algo que si que haría el Marsella.