Ceballos, sobre la ausencia del Barça: "El Madrid se ha ganado estar en el Mundial, desprestigiarlo es lamentable"

A menos de 24 horas para el estreno del Real Madrid en el Mundial de Clubes de la FIFA, tanto Dani Ceballos como Brahim Díaz se hicieron notar, pero fuera del campo. Fue en la zona mixta en Palm Beach, donde ambos jugadores se acordaron del Barça, que no estará presente en la competición.

Preguntado por la ausencia de clubes como el Barcelona o el Liverpool y el desprestigio que esto supone para el torneo, el exbético puso en valor los méritos del club blanco y aprovechó para lanzar un dardo al conjunto azulgrana: "El Real Madrid se ha ganado estar en un torneo como este. Desprestigiarlo es lamentable, todo el mundo quisiera estar aquí", dijo el centrocampista merengue.

En la misma línea, cuestionado por la locura de la afición de Boca Juniors vivida en el encuentro ante el Benfica de la madrugada del lunes al martes, volvió a lanzar otra indirecta: "Esta es la importancia que tiene jugar un Mundial de Clubes. No todos pueden jugarlo", declaró antes los medios.

La cosa no se queda ahí, pues su compañero Brahim, al comentar el fichaje de Alexander-Arnold hizo referencia de forma implícita al pase de gol desde el córner que supuso el 4-0 del Liverpool contra el Barça en aquella eliminatoria de la Champions 2018/19: "No me sorprendió Trent. Ya sabemos cómo son sus golpeos. Lo hemos visto en muchos partidos, incluido alguno muy recordado", expresó el marroquí.

El jugador del conjunto blanco subrayó que el Real Madrid es el favorito para hacerse con el trofeo: "No es por tirarnos flores, pero el Madrid siempre es favorito, porque tenemos ambición, como he dicho siempre, es el mejor equipo del mundo y tiene que ganar todo lo que juega", afirmó.

⚪️ @Brahim, sobre su renovación con el @realmadrid, con @miguelitocope



🤩 "Siempre he querido estar aquí y triunfar. Lo estoy consiguiendo; estamos haciendo cosas importantes"



💪🏻 "El entrenador decide. Yo estoy ahí para aportar al equipo y pelear por todo"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/JflUsl5LsW — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 17, 2025

Los elogios a Xabi Alonso

El partido de este miércoles ante el Al-Hilal será también el estreno de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. En este sentido, señaló las virtudes de su nuevo entrenador: "Es muy táctico, le gusta mucho el juego posicional, robar el balón en campo contrario. Poquito a poco estamos cogiendo lo que nos pide. Es verdad que llevamos muy pocos entrenamientos con él, y está haciendo todo un poco exprés, pero bueno, iremos a mejor", aseguró.

De hecho, en estos primeros entrenamientos, se está viendo al de Tolosa muy implicado e incluso participando junto a los jugadores. Brahim puso énfasis en esta cuestión: "Sigue teniendo la misma calidad y el mismo pase que cuando jugaba. Se mete ahí a jugar y parece uno más todavía, le quedaban años por jugar yo creo. Sigue teniendo esa intensidad, tanto cuando él juega con nosotros, como con entrenador, esas ganas de sacar el mejor rendimiento. Muy contentos con él porque hemos visto lo que ha hecho, él conoce muy bien el madridismo, porque ha estado aquí", afirmó Brahim.