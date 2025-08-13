Cazan al agente de Vinicius en Valdebebas con su futuro aún por resolver

Vinicius es el gran protagonista del verano del Real Madrid. El jugador brasileño, con contrato hasta 2027, no firmó la renovación con el club blanco como esperaban en Valdebebas, después de un pacto verbal que tuvo lugar en abril. Con el futuro en el aire, Tatá Soares, una de las personas encargadas de llevar los asuntos deportivos del madridista, estuvo presente en la ciudad deportiva de la entidad esta semana, tal y como ha adelantado 'El Chiringuito'.

El representante de Vinicius evitó hacer declaraciones. La voluntad del brasileño, expresada públicamente, siempre ha sido la de permanecer en el Real Madrid. "Ojalá pueda seguir aquí por muchos años, siempre he dicho que es el club de mi vida. Estoy muy contento con todo: el entrenador, el cuerpo técnico... Tengo dos años de contrato, hasta 2027. Quiero hacer aquí mi carrera e historia con este gran equipo", aseguró en el Mundial de Clubes.

Este compromiso no implica la aceptación de cualquier oferta por parte del Real Madrid, que ha aprovechado el bajón deportivo del brasileño para ofrecerle una renovación que está lejos de los términos que él espera. El aumento salarial sería inferior a lo esperado y aportado por el jugador en los últimos años, clave en las Champions recientes de la entidad. De ahí que Vinicius no tenga prisa por renovar, consciente también del interés de Arabia y del cartel que tiene en los principales mercados.

El extremo es consciente de que todavía le restan dos años de contrato y de que los futbolistas de primera línea apuran para imponer las condiciones más beneficiosas. Aunque sus peticiones han sido vinculadas a los emolumentos de Mbappé, desde su entorno aseguran que se trata de una negociación individual de un jugador que espera recuperar en el corto plazo el nivel que le permitió ser uno de los favoritos al pasado Balón de Oro.

Está previsto que la dirigencia de ROC Nation Sports, que lleva la representación de Vinicius, aterrice en los próximos días en España. A pesar de que el Real Madrid transmite a Xabi Alonso que la plantilla estaría cerrada con la presentación de Mastantuono, todo dependerá de los movimientos de salida que se produzcan. La carpeta abierta más importante es la de Rodrygo, quien anotó un gol frene tal Tirol y reivindicó su espacio en un club que mantiene varios frentes abiertos.