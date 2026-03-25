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Real Madrid

Catorce internacionales vacían Valdebebas

Arbeloa se queda con cinco jugadores para entrenar hasta que regresen los jugadores atrapados por el ‘Virus FIFA’, más tres que salen esta semana de lesiones

El Real Madrid ya prepara la vuelta ante el Manchester

El Real Madrid ya prepara la vuelta ante el Manchester

El Real Madrid ya prepara la vuelta ante el Manchester / Perform

Alejandro Alcázar

Alejandro Alcázar

Para la mayoría de los jugadores del Madrid no hay descanso. Arbeloa pierde de vista a 14 de los 25 que tienen en la plantilla, incluido Thiago y excluido Endrick. Se queda con cinco jugadores sanos para entrenar hasta que vayan volviendo los internaciones de disputar los partidos con sus selecciones, la mayoría amistosos.

El técnico madridista está más atento a los que se quedan, especialmente con los lesionados. Tres de ellos podrían sumarse a los otros cinco esta semana para completar los entrenamientos reforzados con jugadores de los filiales. Militao, Mendy y Asencio se sumarán a Lunin, Carvajal, Trent, Carreras y Fran García. Los que siguen en el dique seco son Courtois, Rodrygo y Ceballos.

La larga lista

La lista de internacionales atrapados en el ‘Virus FIFA’ está formada por Huijsen (España), Mbappé, Camavinga y Tchouameni (Francia), Bellingham (Inglaterra), Rüdiger (Alemania), Alaba (Austria), Vinícius. (Brasil), Valverde (Uruguay), Mastantuono (Argentina) y Brahim (Marruecos), todos para disputar partidos amistosos.

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A ellos se suma Thiago, que ya es del primer equipo, convocado por España Sub 19. Solo jugarán partidos oficiales Arda Güler (Turquía), en un doble enfrentamiento de repesca para el Mundial ante Rumania los días 26 y 30. Y Gonzalo (España sub-21), que tiene dos compromisos clasificatorios para el Europeo de la categoría ante Chipre y Kosovo.

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