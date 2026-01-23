REAL MADRID
Un catedrático de Derecho Penal analiza las sanciones al Real Madrid por los conciertos en el Bernabéu: "Cese temporal"
El club se enfrenta a un juicio por el ruido generado en los conciertos
El Real Madrid se enfrenta a un juicio por el ruido generado durante los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu, un caso que ha generado dudas sobre las posibles sanciones al club.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, explicó en el 'Partidazo de COPE' a qué se expone la entidad: "Está prevista la clausura de la persona jurídica, en este caso el Real Madrid, o el cese temporal de la actividad, o el cese de sus instalaciones durante un tiempo".
Aunque el profesor aseguró que se trata del "catálogo de penas que se impone", normalmente, en este tipo de casos, lo que se le suele imponer si hubiera condena es una multa económica.
Juanma Castaño le preguntó si la resolución podría impedir que el club usara el estadio para jugar al fútbol. Cortés respondió con cautela: "No lo creo, pero evidentemente la ley lo prevé y la respuesta académica es esa. Ese es el catálogo de penas".
El catedrático aprovechó para comentar la responsabilidad legal de las personas jurídicas, señalando que, en teoría, podrían enfrentarse incluso a su disolución: "Muchas veces decimos irónicamente que la persona jurídica sí tiene pena de muerte, que es su disolución".
Sin embargo, Cortés explicó que hasta ahora esto no se ha llevado a cabo: "Hasta el momento, la experiencia que llevamos en España con la responsabilidad de las personas jurídicas todavía no se ha cerrado, no se ha disuelto ninguna persona jurídica y desde luego no creo que haya intención de disolver el Real Madrid ni ningún otro club".
Por ahora, el juicio sigue su curso y, aunque la ley contempla medidas muy serias, la práctica demuestra que es poco probable que un club como el Real Madrid se enfrente a sanciones extremas.
