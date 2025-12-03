La Catedral examina al Madrid

La Catedral es la visita más comprometida de las cuatro consecutivas que lleva el Real Madrid en la Liga. Empató en Vallecas, Elche y Girona para perder el liderato y transmitir pobres sensaciones futbolísticas que ponen en un aprieto a Xabi Alonso. El Athletic es un rival fuerte en su estadio, que necesita reivindicarse por la irregularidad que frena su crecimiento. “Ganar al Madrid sería un gran impulso”, reconoce Ernesto Valverde, que no se fía del supuesto bache blanco.

Todas las miradas se centran en Xabi Alonso por los problemas de fútbol que tiene su equipo. Se juega más que la credibilidad con unos jugadores que no le están ayudando todo lo que esperaba. Controlar los partidos partiendo de una buena presión no es suficiente para un equipo bien armado que ofensivamente no sabe manejar su potencial más allá del acierto de Mbappé.

Acomodados

Los madridistas despliegan un juego acomodado, sin riesgos. Piden el balón al pie, no se implican en la creación, se limitan a asegurar el control con pases atrás y huyen del juego perpendicular y entre líneas. Son ‘tan buenos’ que cualquiera les dice como deben jugar en ataque.

Bellingham celebra un gol en San Mamés / Efe

El Athletic afronta una cuesta de diciembre dura. Recibe al Madrid, luego al Atlético para acabar ante el campeón de Europa, el PSG. Instalado en tierra de nadie en la tabla, se muestra demasiado irregular. Ha perdido más partidos que ganados entre Liga y Champions (9-7), con tres empates. Su felicidad depende de los Williams, sobre todo de Nico, que revoluciona la ofensiva y cuya presencia aporta confianza al equipo.

Dudas

Valverde, como Xabi, no lo ha tenido fácil por culpa de las lesiones. La baja de Nico ha restado demasiado, pero está de vuelta como dejó patente el sábado en Levante, donde rugió para echarse el equipo a la espalda y llevarse los tres puntos con gol incluido. En este partido adelantado de la jornada 19 por la Supercopa de España, Valverde pierde a Iñaki Williams, Navarro, Prados, Sannad y Egiluz, además de Sancet por sanción. Recupera a Laporte y deja fuera a Yeray.

Xabi también ha ido recuperando jugadores, aunque tiene las bajas de Carvajal, Huijsen, Alaba y Mendy, que ha vuelto a lesionarse, aunque recupera a Asencio. Esconde siempre la alineación, pero seguro que mantendrá la columna vertebral que viene utilizando con las dudas de si jugarán Valverde y Güler, que atraviesan un bache. Carreras volverá al once y tiene las opciones de Mastantuono, recuperado de su pubalgia, y Camavinga, titular ante el Olympiacos para hacer un buen partido, como relevos del turco y del uruguayo.