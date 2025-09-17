El Castilla de Arbeloa vuelve a caer

El Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa no ha arrancado bien. Los merengues cayeron ante el Racing de Ferrol (0-1) y están al borde de la zona de descenso en la tabla de Primera Federación. Este encuentro se tenía que jugar en la jornada dos, pero la RFEF lo aplazó por los jugadores que perdía el Madrid por culpa del parón de selecciones.

Los blancos están decimoquintos en la clasificación con tres puntos de los nueve posibles. La victoria ante el Lugo de la primera jornada sigue siendo el único resultado positivo de los merengues, después de dos derrotas por la mínima ante Racing de Ferrol y el filial del Athletic Club.

Lo cierto es que Arbeloa tenía un hueso duro en esta segunda jornada. Los gallegos vienen de quedar penúltimos en Segunda División y son uno de los favoritos para volver a la categoría de plata. De hecho, junto al Tenerife (otro recién descendido), son los únicos invictos del campeonato.

El Madrid salió al césped con personalidad buscando el primer gol, pero sin finura arriba. Los merengues movían la bola y controlaban el encuentro, pero el primer tanto fue del Racing de Ferrol. Pascu avanzó a los gallegos en el último minuto de la primera parte, uno de esos goles que duelen.

En el segundo acto, los visitantes empezaron a dominar el encuentro y dejaron al Madrid sin prácticamente opciones de igualar el encuentro. Y así fue, el Racing de Ferrol sumó su tercera victoria consecutiva y dejó a los de Arbeloa al borde de la zona roja.

La buena noticia para el técnico madridista fue la continuidad de Joan Martínez. El central es una de las joyas de La Fábrica y, tras una grave lesión, ya está 100% de vuelta para el salamantino. Además, renovó su contrato la semana pasada.

El siguiente reto para los blancos será visitar el estadio del Osasuna Promesas, otro filial de la competición. Los navarros llevan un punto más que el Madrid.