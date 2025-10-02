Castigo de Champions para Carreras

Álvaro Carreras se había convertido en la revelación del Real Madrid y mejor fichaje de los cuatro del equipo. Sus actuaciones deslumbraban. Defensivamente, se mostraba rocoso y ofensivamente ayudaba con calidad e instinto por su habilidad individual. Acumulaba elogios y cerraba el paso a Fran García, titular fijo de Xabi en el Mundial de Clubes y con Mendy lesionado.

Relegado

Pero llegó el derbi ante el máximo rival de la capital para destrozar en 90 minutos lo que había construido en los siete partidos anteriores. Muchos se preguntan si Carreras tiene un gemelo, porque su actuación no tuvo nada que ver con sus exhibiciones anteriores. En el Metropolitano mostró una versión que ni los más pesimistas se imaginaban en un jugador de sus características.

La consecuencia fue quedarse en el banquillo en el partido de Champions disputado en Almaty. A ningún jugador le gusta ser suplente y no aparecer ni un minuto en el mejor escaparate que hay en Europa, aunque sea ante un rival inferior. Los partidos de la Liga de Campeones son los que ponen en valor a los futbolistas y Xabi lo dejó fuera para poner a Fran García. Carreras pasó por el mismo trance que Vinicius ante el Marsella, como consecuencia de su mal arranque de temporada.

Arrugado

El defensa gallego se arrugó incompresiblemente en el derbi. El Atlético se hizo fuerte por la banda que ocupaba, cuya inseguridad repercutió en la actuación de Huijsen, que no fue capaz de achicar lo que llegaba por ahí. Dos fichajes que refuerzan ese carril izquierdo y que habían convencido a todos en sus primeros partidos y de los que ahora se duda. El andaluz sí jugó en Almaty e hizo un gran partido pese a actuar en el perfil derecho.

Los blancos reciben este sábado al Villarreal en el Bernabéu. Un rival complicado. Se espera que Carreras regrese al once, pese a que Fran García volvió a cumplir con su labor otro partido más. Lo justo sería dar continuidad al madrileño, que no ha fallado en los ocho partidos que ha estado a las órdenes del tolosarra, pero el gallego aúna mejores condiciones si rinde a su auténtico nivel.