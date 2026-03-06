Castigo para el árbitro VAR que no avisó del salvaje rodillazo de Rüdiger a Rico

El partido entre el Real Madrid y el Getafe del pasado lunes todavía trae cola. El equipo de Álvaro Arbeloa sufrió una dolorosa derrota ante el conjunto de Bordalás gracias a un golazo espectacular de Martín Satriano. A pesar de todo, las cosas pudieron ir peor para los madridistas, especialmente con una agresión de Rüdiger a Diego Rico que le pudo costar la expulsión.

El árbitro VAR de aquel encuentro, Valentín Pizarro Gómez, no advirtió al colegiado principal, Muñiz Ruiz, de la acción, lo que provocó que el alemán se marchara impune y pudiera disputar el resto del encuentro.

Según informa Juanfe Sanz en El Chiringuito, Pizarro Gómez será castigado por este incidente. Curiosamente, sí podrá arbitrar en la jornada de este fin de semana, donde ha sido designado como árbitro VAR del partido entre el Athletic Club y el Barça. Sin embargo, el medio citado apunta que tendrá un 'neverazo' a partir de la próxima jornada. El motivo de que pueda estar este fin de semana en activo es que la designación se había producido antes del partido entre el Madrid y el Getafe.

De esta forma, el Comité Técnico Arbitral (CTA) mantiene su 'modus operandi' y sigue sancionando con 'neverazos' a los árbitros que cometen errores. Ya ocurrió hace menos de un mes, cuando Gálvez Rascón y Trujillo Suárez , ambos árbitros VAR aquella jornada, tuvieron otro 'neverazo' por la entrada de Echeverri a Koundé en el Girona - Barça y el penalti a Vinicius ante la Real Sociedad, respectivamente.

Antonio Rüdiger y Franco Mastantuono discuten con el árbitro durante el partido del Real Madrid frente al Getafe / Juanjo Martín

Rüdiger, señalado

A lo largo de estos días son mchas las críticas que le han caído a Antonio Rüdiger por la acción. La principal fue de Diego Rico, el otro protagonista de la jugada, que se llevó la peor parte. "Si me pilla mal me hubiera dejado allí, si fuera al revés igual me hubieran caído diez partidos y no podría jugar más esta temporada", afirmó el jugador del Getafe en COPE.

Mientras tanto, desde Alemania incluso se plantean la opción de que el defensa no vaya convocado con la selección debido a sus comportamientos. El jugador del Real Madrid arrastra un historial de jugadas polémicas y comportamientos reprochables a lo largo de su carrera y no es la primera vez que en su país se tiene este debate. La decisión final la tomará Julian Nagelsmann, seleccionador alemán.