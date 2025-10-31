El castellano casi perfecto de Alexander-Arnold tras cinco meses en Madrid, un orgullo para su profesora: "Respeto, coraje y deseo de pertenecer"

Trent Alexander-Arnold llegó al Real Madrid en verano después de nueve años en el primer equipo del Liverpool y algunos más en sus categorías inferiores.

En Inglaterra disfrutó de los éxitos con el equipo de toda la vida, pero la temporada pasada decidió embarcarse en la aventura de jugar para el equipo de Xabi Alonso y convertirse en ese apoyo a Dani Carvajal, que en enero cumplirá 34 años.

El futbolista internacional tenía claro que su destino iba a ser España, por lo que se puso manos a la obra con el aprendizaje del idioma.

Trent Alexander-Arnold, en la presentación por el Real Madrid junto a Florentino Pérez / Real Madrid

Lo sorprendente es la fluidez con la que ya lo habla, tan poco tiempo después de aterrizar en Madrid, dejando en muy mal lugar a otros exjugadores que pese a pasarse años en la capital española no hablaron nunca un mínimo de español, como Gareth Bale.

"Empecé a aprender español con Sara hace cinco meses. Antes no lo hablaba nada", indica el futbolista en un vídeo compartido en redes por su profesora. "Quería aprender español para comunicarme mejor con mis compañeros de equipo, mi entrenador y todos los madridistas. Adaptarme mejor al club y a la gente", añade el lateral.

Una de las claves, según comentaba Trent en el documento más reciente, es que las clases siempre se enfocan en el deporte, algo que le permite ver mejor la importancia de saber qué significa cada concepto: "Me gustan mucho las clases porque están enfocadas en el fútbol: conferencias de prensa, entrevistas y todo el vocabulario que necesito para hablar con mis compañeros", asegura el futbolista.

Quién es Sara Duque, profesora de futbolistas

La clave, como comenta, es su profesora Sara Duque, una habitual entre los futbolistas, como Julián Álvarez o el compañero de Trent, Endrick, y una verdadera especialista en psicología deportiva que habla seis idiomas con fluidez. Además, también ofrece conferencias para clubes de todo el mundo donde revela los principales desafíos que se encuentran los nuevos jugadores extranjeros al cambiar de país y no conocen el idioma.

Durante la presentación de Trent publicó un mensaje de orgullo hacia su alumno: "Cuando se paró en ese escenario en Madrid y habló con calma, claridad y corazón, no se trataba de fluidez. Se trataba de respeto, coraje y un deseo genuino de pertenecer. Como su profesora de idiomas, ese momento lo significaba todo", indicaba.

"En el fútbol, las palabras pueden construir confianza, conexión, identidad. Y así es como se ve realmente el verdadero profesionalismo", destacaba la profesora sobre su alumno.

Duque cuenta con una comunidad destacada de seguidores en las redes sociales, donde se describe como "profesora de lenguas de futbolistas" ante más de 370.000 personas en Instagram. Además de algunas fotos con sus alumnos, también comparte sus rutinas de gimnasio o eventos a los que acude, así como las ocasiones en las que asiste a partidos de futbol en España, Inglaterra, Portugal o Estados Unidos