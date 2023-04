Cassano rememora su presentación con el Madrid y vuelve a atacar a Mourinho: "Butragueño se quedó blanco"

El exfutbolista italiano explicó anécdotas de su etapa con el conjunto blanco También aprovechó para volver a atizar a Mourinho y encumbrar a Guardiola

Las declaraciones de Antonio Cassano no dejan indiferente a nadie. El exfutbolista italiano volvió a dejar varios titulares en su entrevista para la Gazzetta dello Sport, en la que rememoró sus primeros días como futbolista del Real Madrid y no dejó pasar la oportunidad de volver a atizar a José Mourinho.

Respecto a sus días como futbolista blanco, Cassano relató como fue su primera toma de contacto con Emilio Butragueño, leyenda de la institución. "Recuerdo que el día antes de la presentación con el Real Madrid, Butragueño se me acercó y me dijo: 'Cuídate Antonio, mañana vístete bien'".

Lejos de seguir su consejo, Cassano acudió a la gran cita con un 'look' peculiar. "Me presenté con un abrigo de piel, dos relojes, cuatro anillos, tres collares, dos pulseras, dos pendientes... Emilio se quedó blanco después de verme", relató el italiano antes de confesar que "para ir así a Madrid había que tener cojones. O a lo mejor, ahora que tengo mujer e hijos, era un poco gilipollas..."

El tono jovial con el que relató este episodio se desvaneció cuando llegó el turno de hablar de Mourinho. El italiano volvió a mostrarse duro con el técnico, pero esta vez sus críticas no se focalizaron en un solo objetivo. "¿Tanto ha ganado? Me importa un bledo. Le pasa lo mismo que a Allegri. Con los jugadores fuertes que tienen juegan un fútbol obsceno. ¿Tienen trofeos en su vitrina? ¿Y qué? Si sus equipos juegan como la mierda... Lo digo y no me escondo.

Opinión contraria tiene de Pep Guardiola, al que pone un par de escalones por encima de los técnicos anteriormente mencionados. "Excluyendo a Messi, el fútbol más bonito y en constante evolución es el de Pep Guardiola, un genio. Este año ha inventado a Stones, un centrocampista defensivo. Mourinho y Allegri nunca estarán ni de lejos emparentados con Guardiola"