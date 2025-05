Casquero cuenta todo sobre la agresión de Pepe: "Intentaron lavar su imagen"

Es uno de los momentos más recordados, en negativo, de la historia de LaLiga. En 2009, durante un Real Madrid - Getafe, Pepe, central de los blancos por aquel entonces, entró en un ataque de furia en el que pateó varias veces a Casquero, incluyendo una dura patada en la espalda, además de volver cuando el jugador del Getafe ya estaba en el suelo para ponerle la cabeza contra el césped y darle un puñetazo a otro jugador del Getafe.

Hablamos, probablemente, de la agresión más salvaje que se ha vivido en la competición. Todos los ojos se centraron en Pepe en aquellos días, pero ahora Javi Casquero también ha querido contar su versión en el podcast 'Hemos venido a escuchar'.

"Alguna vez la he visto de manera indirecta, porque estaba en todos lados. En cualquier cosa que pusieras mi nombre aparecía esa jugada. Me preguntaba: ¿Por qué a mí? Me tocó y ya está, en 20 años de profesional a veces te tocar vivir cosas buenas y cosas malas", empezó diciendo.

"Esa la viví de forma directa, aunque fuera indirecto, porque yo no hice absolutamente nada, solo pasaba por ahí y recibí por todos lados", añadió.

"Hubo mucho ruido exterior porque es un jugador del Madrid. Hubo situaciones para intentar lavar su imagen. Yo he sido una persona recta, si alguien quiere hablar de mí que sea por mis méritos y no por querer intervenir en un circo. Él tuvo una sanción y ya está", explicó Casquero.

Lo que más le dolió al exjugador del Getafe fue la reacción posterior de Pepe: "Un apretón de manos me hubiera valido, pero no sucedió. Se dejó pasar. ¿Tomarme un café con él? En privado sí, me han ofrecido mil veces hacer algo conjunto en radio y tele y yo lo he denegado siempre porque yo no quiero promocionar esto".

"Si alguien tiene que hablar conmigo que lo haga, pero no de cara al exterior. Yo no tengo rencor. Lo han intentado muchas veces, pero ya se han cansado. Pasó por ahí Gavilán y les pegó a los dos también. Si llega a pasar en mi época de Sevilla todavía estamos dándonos. Con Pablo Alfaro, Javi Navarro... Si está Darío Silva estamos todavía allí en el Bernabéu", bromeó Casquero.