El caso Valdepeñas, el último ejemplo del modelo de negocio del Real Madrid con La Fábrica

El Real Madrid continúa obteniendo importantes ingresos a través de las operaciones relacionadas con futbolistas formados en su cantera. Aunque muchos de ellos no llegan a asentarse en el primer equipo, el club ha consolidado una estrategia basada en traspasos, porcentajes de futuras ventas y opciones de recompra que le permite generar recursos para reforzar la plantilla.

El último ejemplo es Víctor Valdepeñas, central formado en La Fábrica que continuará su carrera en la Fiorentina. El conjunto italiano se ha adelantado a otros clubes interesados, entre ellos el Arsenal, y ha cerrado una operación valorada en 8 millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista.

Como viene siendo habitual en este tipo de operaciones, el Real Madrid se ha reservado un porcentaje de una futura venta y una opción de recompra, manteniendo así cierto control sobre la evolución del jugador en las próximas temporadas.

Nacido el 20 de octubre de 2006, Valdepeñas ha dado un paso adelante durante el último curso. El defensa disputó 30 partidos con el Castilla en Primera RFEF, formó parte del Juvenil que conquistó la segunda Youth League de la historia del club y llegó a debutar con el primer equipo en Mendizorroza frente al Alavés, donde fue titular a las órdenes de Xabi Alonso.

Su posición habitual es la de central zurdo, aunque también puede desempeñarse como lateral. Con una estatura de 1,88 metros, destaca por su capacidad física, velocidad en campo abierto y solidez en tareas defensivas.

La cantera sigue generando ingresos

La salida de Valdepeñas se suma a una larga lista de operaciones cerradas durante este mercado que han dejado importantes beneficios en las cuentas del club. El caso más destacado es el de Nico Paz. Tras su crecimiento en el Como, la entidad italiana ejecutó la compra del 50% restante de sus derechos por 60 millones de euros, una cantidad que se añade a los cerca de 6 millones percibidos por el Real Madrid en la operación inicial.

Nico Paz, en un partido con el Como / Roberto Bregani / EFE

También figuran los 20 millones ingresados por Víctor Muñoz tras su traspaso al Liverpool y los 15 millones obtenidos gracias a la venta de Mario Gila al Milan, fruto del porcentaje que el club blanco conservó cuando el defensa puso rumbo a la Lazio. Una fórmula similar a la aplicada en la operación de Álvaro Rodríguez, cuyo traspaso al Bournemouth deja otros 15 millones de euros.

A estas cantidades se suman los 12,5 millones correspondientes a Álex Jiménez, los 4 millones por Fran García, los 3,5 millones por Mario Martín y los 8 millones obtenidos ahora por Valdepeñas.

En total, el Real Madrid ha ingresado alrededor de 138 millones de euros este verano a través de operaciones vinculadas a futbolistas formados en La Fábrica. Una cifra que refleja el peso que ha adquirido la cantera, no solo como vía de formación deportiva, sino también como una fuente relevante de ingresos para la entidad.