Así está el caso de Raúl Asencio: procesado por el juez por difusión de pornografía infantil

El miércoles 14 de mayo, el Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana notificó el auto que finaliza la investigación y formaliza un proceso penal (lo que abre ya la vía para que la Fiscalía y las acusaciones particulares presenten cargos y soliciten la apertura de juicio) por la vía del procedimiento abreviado contra los cuatro futbolistas presuntamente implicados en la grabación o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven, mientras la mayoría de ellos se encontraban en un espacio privado dentro de un club de playa del sur de la isla de Gran Canaria.

Los cuatro implicados son Raúl Asencio, que sigue en el Real Madrid, Ferran Ruiz (Girona), Juan Rodríguez (Tarazona) y Andrés García (Alcorcón). El instructor de la causa aprecia indicios de los siguientes delitos: descubrimiento de secretos sin consentimiento y vulneración de la intimidad (artículo 197.1 del Código Penal), distribución y envió a terceros de los vídeos sin advertencia a las perjudicadas ni consentimiento de ellas (artículo 197.3) y captación o utilización de menores de edad con fines pornográficos y posesión de pornografía infantil (artículo 189, 1 y 5 del Código Penal).

La autoridad judicial acuerda transformar las diligencias previas incoadas en 2023 contra los cuatro investigados en un procedimiento abreviado (es decir, la finalización de la investigación y su conversión a un proceso penal con todas sus consecuencias). El TSJC no ha detallado qué actos se atribuyen a cada uno de ellos, ni se ha hecho pública la resolución judicial, porque contiene datos íntimos respecto a una menor de edad.

El propio auto precisa que cabe que tanto las defensas como las acusaciones presenten recurso de reforma; es decir, que pidan al mismo juez que lo ha dictado que reconsidere su decisión.

Los últimos capítulos

Antes de esto, El pasado 28 de enero, la Audiencia Provincial de Las Palmas desestimó un recurso de apelación impuesto por el jugador porque los tres magistrados aseguraron que los hechos podrían incurrir en un delito de pornografía infantil.

La defensa de Asencio solicitó el sobreseimiento de la causa alegando no había indicios sólidos de delito por la ausencia del vídeo en la investigación, y además argumentaba que el plazo de instrucción había expirado. Por tanto, sostenían que sin vídeo no había pruebas del delito. Pero el auto confirma que la ausencia del archivo no equivale a que nunca haya existido.

También explican que las diligencias fueron ordenadas antes de que se terminara el plazo así que son válidas, pero ¿cómo empezó todo?

Los hechos ocurrieron en 2023

El caso de Raúl Asencio salió a la luz pública tras la apertura de una investigación judicial en su contra por la presunta difusión de un video de contenido sexual en el que estaría implicada una menor de edad. Los hechos se remontan a junio de 2023, cuando dos futbolistas grabaron, sin consentimiento, una relación sexual con dos jóvenes en Mogán, Gran Canaria. Entre las involucradas, una de ellas tenía menos de 16 años, lo que agrava la situación legal.

Si bien las relaciones fueron consentidas, la grabación se realizó sin el conocimiento ni la aprobación de las chicas. Posteriormente, este material se difundió de manera privada y llegó a Raúl Asencio, quien, en lugar de eliminarlo, presuntamente lo mostró a otra persona. La ley española considera la tenencia y difusión de contenido sexual de menores como un delito grave, por lo que su acción podría ser castigada con penas de hasta cinco años de prisión.

En septiembre de 2023, la madre de la menor descubrió la existencia del video y su circulación en redes sociales. De inmediato, presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional, lo que dio inicio a la investigación judicial. Las autoridades rastrearon el origen y la propagación del material, identificando a varios implicados, entre ellos, Asencio.

La postura del Real Madrid

El Real Madrid entiende que la mejor manera de gestionar este asunto es actuando con normalidad a la espera de los nuevos pasos que pueda dar la justicia ordinaria. En el club blanco quieren que Asencio siga jugando con normalidad y se hable lo menos posible del asunto. Evitar hacer más ruido es la prioridad. Los otros tres jugadores implicados ya no están en el club blanco: Ferran Ruiz (Girona), Juan Rodríguez (Tarazona) y Andrés García (Alcorcón).