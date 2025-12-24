Caso Negreira: El Madrid presiona y pide al juez revisar las auditorías y cuentas del Barça

Continúa la ofensiva judicial del Real Madrid. Según ha revelado en su cuenta de X el exárbitro Xavi Estrada Fernández, personado como acusación popular en la causa, el conjunto blanco ha solicitado una serie de informaciones y documentos al juez en relación al Caso Negreira.

Tras romper relaciones por completo con el Barça a raíz de la decisión de Laporta de apartarse de la Superliga y acercarse a la UEFA, los dos equipos rompieron relaciones y se intensificaron los ataques por parte de la directiva del Madrid al conjunto blaugrana, con un cambio de discurso muy llamativo en apenas un año.

El equipo que preside Florentino Pérez está dispuesto a ir hasta el final en el Caso Negreira y por ello ha solicitado al juez lo siguiente:

Que se requiera a las entidades KPMG, PWC, Deloitte y Kroll³⁹, a través de la Sección de Policía Judicial de la VIIª Zona de la Guardia Civil, para que aporten los informes de due diligence y auditorías de forensic realizados sobre la gestión económica del F.C. Barcelona que entre los años 2010 a 2021 les fueron encargados por la Junta Directiva de dicha entidad, o por alguno de sus directivos. Que se oficie a la Sección de Policía Judicial de la VIIª Zona de la Guardia Civil para que digitalice, para su posterior puesta a disposición de las partes, la documentación aportada por el F.C. Barcelona en fecha de 13/7/2023, que les fue entregada para su análisis en fecha de 7/8/2023. Que se requiera al F.C. Barcelona, a través de su representación procesal, para que en un plazo de diez días aporte el expediente de investigación interna íntegro seguido por el despacho externo contratado sobre los hechos objeto del presente procedimiento, proporcionando sus informes de conclusiones (provisionales y definitivo) y adjuntando la documentación que acredite las actuaciones de investigación llevadas a cabo (entrevistas efectuadas, documentación analizada, comprobaciones realizadas, etcétera) y su resultado. Que se requiera al F.C. Barcelona, a través de su representación procesal, para que en un plazo de diez días aporte: Los presupuestos elaborados entre los años 2010 y 2018, específicos del Área Deportiva y generales del club, en los que figuren contemplados y previstos los pagos a realizar a las entidades Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. y Radamanto, S.L., con expresión de los autores de tales documentos y los receptores de los mismos dentro de la estructura del F.C. Barcelona. Las auditorías internas realizadas en el F.C. Barcelona entre los años 2010 y 2018 en las que figuren identificados, analizados y validados los pagos realizados a las entidades Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. y Radamanto, S.L., con expresión de los autores de tales documentos y los receptores de los mismos dentro de la estructura del F.C. Barcelona. Las cuentas anuales y los correspondientes informes externos de auditoría independiente referidos a las mismas que fueran formuladas y aprobadas por el F.C. Barcelona entre los años 2010 y 2018. Las actas de las reuniones del Comité de Tax Governance de la entidad en las que figuren haberse analizado desde una óptica fiscal los pagos realizados a las entidades Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. y Radamanto, S.L. Que se requiera a la entidad Camps Legal Advisors, S.L.P, a través de la Sección de Policía Judicial de la VIIª Zona de la Guardia Civil, para que aporte, para su incorporación al procedimiento, todas aquellas comunicaciones y reclamaciones extrajudiciales o judiciales que en nombre de Dasnil 95, S.L. y/o de D. José María Enríquez Negreira dirigió al F.C. Barcelona y a la Real Federación Española de Fútbol, aportándose cualquier otra documentación que le hubiese sido facilitada por Dasnil 95, S.L. y/o por D. José María Enriquez Negreira en relación a las reclamaciones cursadas. Que se reciba declaración testifical a D. Carlos Naval Biosca.

En definitiva, el Real Madrid ha solicitado al juez acceso total a la documentación económica y fiscal del Barça vinculada a los pagos a Enríquez Negreira y sociedades relacionadas entre 2010 y 2018, incluyendo informes de auditoría interna y externa, cuentas anuales y diversas comunicaciones.