El misterioso 'caso Mendy'

En el Real Madrid se han producido todo tipo de situaciones anómalas en los últimos tiempos, especialmente en lo relativo a lesiones y contratiempos físicos. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de mala gestión es el que afecta a Ferland Mendy (Meulan-en-Yvelines, Francia, 1995). Un jugador que en otro tiempo fue decisivo en partidos como el que el conjunto blanco afronta ahora ante el Manchester City, pero que ha pasado a una irrelevancia absoluta. Un futbolista con ficha, pero sin impacto, algo que también ha sucedido con David Alaba o Dani Carvajal.

Menos de 120 minutos este curso

Mendy volvió a una convocatoria el 16 de febrero, recuperado de una lesión muscular, para formar parte del Real Madrid que recibió a la Real Sociedad en el Bernabéu. De este modo, el galo regresaba tras su última baja por problemas musculares. Estaba fuera desde el 8 de enero. Hasta entonces, el lateral izquierdo solo había podido participar en tres encuentros: 112 minutos en 16 convocatorias. Menos que dos canteranos como Jorge Cestero o David Jiménez, por establecer una comparación.

Mendy, sentado en el césped tras queda lesionado en la final de la Copa del Rey Barça- Madrid / Movistar +

Mendy apareció en la semifinal de la Supercopa contra el Atlético apenas unos minutos, sustituyendo a Asencio. Fue suficiente para sufrir otra recaída. El lateral había padecido a principios de diciembre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, apenas una semana después de haber reaparecido contra el Olympiacos. Aquella había sido su vuelta al primer plano tras seis meses fuera.

Ese fue el tiempo que tardó en volver a jugar después de la lesión sufrida en la final de la Copa del Rey contra el Barça. Carlo Ancelotti apostó entonces por él como titular en La Cartuja, por delante de Fran García o Alaba. Sin embargo, el jugador no estaba al 100% y su regreso no contó con la unanimidad de todos los departamentos implicados. La decisión del cuerpo técnico de Carletto, el entrenador que más ha confiado en él, resultó errónea: solo duró ocho minutos en el partido.

Renovado hasta 2027

“Es el mejor lateral izquierdo del mundo a nivel defensivo”, llegó a decir el exentrenador del Madrid sobre el jugador que protagonizó una salvada milagrosa frente al City en la Champions de las remontadas de 2022. Una sucesión de episodios difíciles de explicar en los que el galo ha sido protagonista. De hecho, la sociedad que formaba con Vinicius en la banda izquierda era una de las combinaciones más equilibradas del equipo por su fiabilidad defensiva.

Mendy no ha vuelto a ser ni una sombra de aquel jugador que transmitía seguridad. Antes de caer en la final de Copa, su temporada ya se había torcido un mes antes por otra lesión muscular que nunca llegó a superar del todo. Finalmente, no le quedó más remedio que pasar por quirófano debido a la rotura del tendón proximal, lo que derivó en un proceso de recuperación especialmente tortuoso.

Ahora su situación es de parálisis deportiva: ha sido convocado en cinco partidos sin tener presencia alguna en las rotaciones de Álvaro Arbeloa. El escenario resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que renovó con el Real Madrid en 2024 por tres temporadas, hasta 2027, sin que el club emitiera comunicado oficial al respecto.

La sanción de Carreras, la desconfianza sobre Fran García —al que el club bloqueó su salida en invierno— y los problemas dentales que arrastra Camavinga abren ahora una pequeña vía para su resurrección deportiva.