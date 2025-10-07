El ‘caso Lamine’ asusta al Madrid

El parón de selecciones se ha llevado doce jugadores del Real Madrid que están repartidos por el mundo para jugar con sus respectivos países. Dos de ellos acabaron tocados el partido jugado contra el Villarreal el pasado sábado, Mbappé y Mastantuono, lo que no ha evitado que acudan a la llamada de sus respectivas selecciones.

Leve esguince

Una situación que asusta al Madrid con el ‘caso Lamine’ al fondo. El delantero del Barcelona acudió a la llamada de De la Fuente tocado y volvió de jugar con España lesionado. Un antecedente que no es nuevo, pero que toma más relevancia por la importancia que tiene el jugador para Flick y su equipo, la misma que Mbappé para Xabi Alonso y el Madrid.

Deschamps junto a Mbappé / AP

Deschamps quitó importancia a los problemas física de Kylian: “Tuvo una pequeña molestia, pero no es tan grave. De lo contrario, no estaría aquí hoy”. Mbappé no se entrenó ayer con los internacionales galos, estuvo en manos de los físicos de la tricolor recuperándose de su "leve" esguince de tobillo. Su participación ante Azerbaiyán este viernes está en el aire.

Un drama si se lesiona

Para el Madrid sería un drama que volviera lesionado. Su arranque de temporada no ha podido ser mejor, pero empieza a notar la acumulación de partidos. Lo ha jugado todo con su equipo, diez de diez partidos, a lo que suma otros dos con Francia. Doce partidos desde el 19 de agosto, uno cada tres días en una temporada que acaba de empezar.

También Mastantuono se encuentra concentrado con Argentina. Xabi informó que acabó el partido con problemas en el isquio, una zona delicada en caso de complicarse la lesión. El joven delantero se ha hecho un hueco en el equipo, y una lesión podría frenar su buen arranque como jugador del Real Madrid, en un ataque donde la competencia es máxima. Sería un frenazo a su integración y un riesgo de perder el rol que se ha ganado en estos diez partidos de blanco.