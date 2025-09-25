Caso cerrado: el Madrid se queda sin Saliba

El Real Madrid se va a quedar sin uno de sus fichajes estrella para el verano que viene. William Saliba está a punto de firmar un nuevo contrato con el Arsenal para seguir más años en el conjunto londinense tras las propuestas blancas, según ha informado David Ornstein en The Athletic.

Xabi Alonso pidió un central este verano, otro más tras la llegada de Dean Huijsen. Ni Asencio ni Alaba convencen del todo al tolosarra, mientras que el físico de Rüdiger y Militao está en duda. Los blancos dejaron una ficha libre por si podían intentar traer a algún jugador más en esa posición en los últimos días, pero el austríaco decidió agotar su contrato en Valdebebas y no llegó nadie más.

Los dos grandes nombres que estaban encima de la mesa eran: Konaté y Saliba. El que gustaba más a la cúpula blanca era el segundo, pero a la vez era el más complicado. Saliba termina contrato con el Arsenal en 2027; el plan de los merengues era amenazar el verano que viene con una posible llegada libre en el 2027, pero finalmente eso no será posible.

William Saliba defiende a Dani Olmo en la semifinal de la Eurocopa 2024 / MOHAMED MESSARA

Los 'gunners' han mejorado la oferta al francés, que es una pieza clave del proyecto de Arteta. Así, el Arsenal mantiene a su capitán general en defensa y deja al Madrid con la única gran opción de Konaté.

Konaté, la última bala

Con el del Liverpool, el Madrid quiere aplicar la estrategia de acoso y derribo que ha empleado en otras operaciones. La estrategia es clara, la misma que con Saliba: un movimiento de largo recorrido, que se trabaja desde meses antes de cara a un futuro en el que el jugador pueda marcharse libre del club o, en su defecto, a una cantidad inferior a la que impone el mercado. Konaté tiene contrato hasta 2026 y, si no consiguen renovarlo, saldrá gratis en verano.

La opción del 'red' parece más asequible que la de Saliba. El jugador tiene una posición de fuerza en las negociaciones porque el tiempo corre a su favor. Los blancos son pacientes y esperarán al mercado de verano para que llegue libre, pero no descartan una ofensiva en invierno si se pone a tiro. Aunque este escenario se ha complicado tras la grave lesión de Giovanni Leoni que se ha roto el ligamento cruzado anterior.

Ibrahima Konaté, durante esta pretemporada. / ADAM VAUGHAN / EFE

El Liverpool ya vio el verano pasado cómo perdía gratis a una de sus grandes estrellas: Trent Alexander-Arnold. Y el futuro nos puede volver a mostrar una llegada gratis al Santiago Bernabéu procedente de Anfield.