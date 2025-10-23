Casillas explica su relación con Mourinho: "Es como con una novia de hace 20 años, la ves diferente"

La relación entre Iker Casillas y José Mourinho marcó una de las etapas más tensas y polémicas en la historia del Real Madrid. Durante la etapa del técnico portugués (2010-2013), el club blanco vivió una profunda división interna, tanto en el vestuario como entre los aficionados. Casillas, capitán y símbolo madridista, pasó de ser uno de los jugadores más respetados a convertirse en el centro de una guerra mediática y personal con su propio entrenador. Mourinho, conocido por su carácter fuerte y su estrategia de confrontación, no dudó en cuestionar públicamente al portero, lo que desencadenó una fractura difícil de reparar.

El guardameta del Real Madrid, con la serenidad que le caracteriza, ha reconocido con el paso del tiempo que cometió errores en aquella etapa, sobre todo por no afrontar directamente la situación. “Lo que tenía que haber hecho es hablar con él en su despacho, y de eso me arrepiento”, confesó, aludiendo a su falta de comunicación con el técnico. Aun así, el guardameta insiste en que evitó “hacer más circo del que había”, manteniendo la calma ante las críticas y los ataques públicos. Por su parte, Mourinho ha admitido también que la comunicación entre ambos “no fue muy importante”, reconociendo implícitamente que la relación se deterioró por la falta de diálogo.

La situación se agravó cuando Casillas fue acusado de ser un “topo” en el vestuario, presuntamente filtrando información a la prensa. “Me acusaba de que era amigo de los periodistas… pero de ahí a filtrar cosas, no”, explicó el exguardameta. El señalamiento le afectó profundamente, y figuras como Xavi Hernández y Gerard Piqué, rivales en aquellos duros Clásicos pero amigos personales suyos, recordaron lo mal que lo pasó. “Había una guerra interna y te llaman topo y todo”, comentó Xavi, mientras Piqué destacó que “las fuerzas se posicionaron a favor de Mou e Iker quedó desprotegido”.

"Me llamó hace menos de un año"

Casillas, durante el pódcast 'Bajo Los Palos by Flexicar', le preguntó a DjMario sobre el entrenador portugués. "Estuve muy cómodo con Mou, fue una buena época, pero está el Real Madrid por encima", empezaba diciendo DjMario. "¿Ahora que ha vuelto al Benfica, cómo ves esa vuelta?", preguntaba Iker.

"No me gusta ver a Mou en la liga turca. Yo quiero que Mourinho esté en la pomada", respondía el youtuber, a lo que preguntaba seguidamente: "No te pasa con la gente que,, con el tiempo, le tienes mucho cariño, luego se enfría, pero como le tienes mucha nostálgia luego dices mira, te vuelve a caer bien. ¿Cómo fue con él?", decía Mario.

A todo esto, Casillas contó que volvió a coincidir hace menos de un año con Mourinho, durante la grabación de un documental, lo que demostró que entre ambos hay una reconciliación y una buena relación. “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”, explicó. Reconoció que su relación con el técnico fue de “amor-odio”, pero que ahora la ve con nostalgia y sin rencor. “Como con una novia de hace 20 años: la ves diferente”, añadió entre risas, dejando claro que el resentimiento ha quedado atrás.

Hoy, ambos parecen haber hecho las paces con el pasado. Casillas mantiene el respeto por Mourinho y reconoce que, pese a los conflictos, aquella fue una etapa de crecimiento personal y profesional. “Fue una buena época, pero el Real Madrid está por encima de todo”, resumió.