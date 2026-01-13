Así es la casa de Álvaro Arbeloa: Ubicada en una lujosa urbanización de Madrid y con una superpiscina en el jardín

La destitución de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid fue la crónica de una muerte anunciada y, aunque había algunas otras opciones sobre la mesa, el ascenso de Álvaro Arbeloa desde el filial, también. Florentino no quiso esperar más partidos y la derrota ante el FC Barcelona en la Supercopa ha sido la guillotina que ha cortado el cuello al proyecto de la 'Xabineta' blanca.

Ya a los mandos del primer equipo, Arbeloa tiene la ardua tarea de remontar una situación con media temporada ya en la saca. Una tarea que no será sencilla y que requerirá de un buen descanso durante sus pocos ratos libres hasta final de curso, algo que parece asegurado si nos fijamos en la casa donde el técnico vive su vida privada.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en su primera sesión al frente del equipo blanco. / Manu Fernandez / AP

Si Alonso vivía en plena ciudad, en el barrio de El Viso (Chamartín, cerca del Bernabéu), Arbeloa lo hace a las afueras, en La Finca (Pozuelo de Alarcón) lugar de residencia de otros futbolistas, como Iker Casillas o Fernando Torres, muchos famosos (Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz o Alejandro Sanz) y gente adinerada. Así lo confirman las casas de hasta 10 millones, jardines infinitos, parcelas de 600 metros cuadrados y seguridad privada las 24 horas que acompañan al hogar del 'cono-cido' de Piqué.

La realidad es que es muy receloso de mostrar su privacidad, por lo que solamente se conoce lo que permite saber a través de las redes sociales. En el entorno digital queda claro que se siente muy orgulloso de compartir vida con su mujer, Carlota Ruiz, su novia de toda la vida, además de sus cuatro hijos, Raúl, Vega, Alba e Inés.

En Instagram, por ejemplo, hay fotos familiares desde el salón de su casa, con un amplio sofá y coronado con un cuadro de un rostro figurativo al estilo 'Picasso' sobre el mueble, además de una alfombra de pelos en el suelo. Según lo que se vislumbra en internet, parece que también tiene un pequeño museo personal con botas, balones firmados y recuerdos de su etapa como futbolista

Las paredes reflejan la luz gracias al tono crema que domina su salón, mientras que la madera es la predominante en el porche del jardín y en otros muebles de la casa, como los de lo que parece ser el 'living room'. Sin embargo, en el exterior lo que más destaca es la 'superpiscina' que ocupa gran parte de la estancia y que queda separada a través de unos cristales que delimitan el espacio, sin perder profundidad.

Arbeloa no tiene vallas de metal para alejar los vistazos de la gente externa, sino que lo hace con plantas y arbustos altos que además confieren una sensación de estar realmente envuelto por la naturaleza. Se trata del espacio favorito de la familia para las celebraciones cuando empieza el buen tiempo, como lo muestran las escenas familiares de los aniversarios de los hijos en esta parte de la casa.

Ahora, tan solo falta saber si este hogar servirá para alejar las malas vibraciones que se perciben con el equipo en Valdebebas, algo que costará a tenor de lo mostrado durante los últimos meses en el Bernabéu.

El Arbeloa jugador llegó al primer equipo del Real Madrid en 2006 y tras pasar por Dépor y Liverpool, regresó a la casa blanca para jugar hasta 2016, antes de colgar las botas en el West Ham en 2017. Como entrenador, se estrenó en 2020 en el fútbol base y ha ido escalando hasta que el lunes 12 de enero se confirmara como nuevo técnico del primer equipo, de momento como interino.