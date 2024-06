Carvajal: "Por la temporada que he hecho, soy el mejor lateral derecho del mundo"

Dani Carvajal, lateral derecho de la selección española, ha pasado este jueves por los micrófonos de El Larguero de la SER y ha repasado la actualidad del combinado de Luis de la Fuente, clasificado para los octavos de final de la Eurocopa de Alemania 2024, y del Real Madrid.

Sobre su futuro ha comentado que "el día que me toque salir valoraré si me apetece seguir compitiendo" y ha agregado que "en el momento que salga del Madrid, o termino aquí, o no me iría a otro club europeo".

Sobre su compañero, el brasileño Vinicius, ahora en la Copa América con su selección, ha dicho que "entrena a menos del 50% de lo que hace en los partidos" y del que tendrá a partir de la próxima temporada, Mbappé, ha comentado que ha sido el delantero "con el que más me ha tocado sufrir, sin duda".

Del adiós de Nacho, Carvajal ha confesado que "lo de Nacho me da mucha pena, pero se va levantando la Champions, siendo importante...". Ha agregado que "sé que le ha costado tomar la decisión, pero creo que es lo mejor para él". Y de Joselu, que también deja el Madrid, ha dicho que "iba a tener menos oportunidades y la oferta que le llega es irrechazable".

De su secreto para estar siempre en óptimas condiciones físicas ha bromeado: "Si lo digo, lo harían todos", pero ha agregado: "Es dieta, descanso, un poco todo... tener a mis niños y hacer de padre hace que me libere más".

Y de la selección española cree que el estilo depende del entrenador y de los jugadores porque "influye el tipo de jugador que tienes, con extremos como Lamine y Nico el fútbol se hace más directo". Y desveló que "De la Fuente nos dice que hay que tener el balón para hacer daño".

Sobre su persona, dijo que "creo que por la temporada que he hecho soy el mejor lateral derecho del mundo" porque "así lo pienso yo... ¿si no me lo creo, quién lo va a hacer?".