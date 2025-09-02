Carvajal sale en defensa de Lamine: "Cometerá errores, pero puede marcar una época"

Tras superar una grave lesión de rodilla y regresar a los terrenos de juego, Dani Carvajal vuelve a sonreír. Lo hace con el Real Madrid en las últimas semanas y ahora también con la selección, donde aspira a ser un futbolista importante, como ya lo fue en la pasada Eurocopa que ganó el equipo de Luis de la Fuente.

El lateral derecho ha repasado la actualidad del combinado nacional y del Real Madrid en una entrevista en la cadena SER y, entre los temas que ha tratado, ha hablado de la suplencia de Vinicius Jr en la segunda jornada de Liga, en el partido en el Carlos Tartiere ante el Oviedo.

"El míster tiene una idea de tener 17-20 jugadores en rotación. Quiere que todo el mundo esté fresco. Todos tenemos que entender que ese jugador que sale 30 minutos va a ser incluso más importante, como Vini el otro día con gol y asistencia. El jugador que sale media hora y sale mal es perjudicial. Creo que es bueno que un jugador no se sienta indiscutible", explicó Carvajal.

Además, el lateral también profundizó en la relación de Vinicius con el vestuario: "Hemos hablado mucho con él y decirle que esté tranquilo y que se centre en el juego. Cuando él está centrado es imparable, para nosotros es muy importante".

Sobre su lesión, Carvajal confesó que esta "ha sido la peor" que ha tenido. "La recuperación se hace larga, volví a competir un ratito en el Mundial de Clubes porque el partido se dio como se dio, pero han sido diez meses. (Después del postoperatorio) Mucho dolor, muchas horas de cama... bajaba a comer y apenas aguantaba diez minutos sentado", añadió el futbolista.

Durante la entrevista, el futbolista del Real Madrid también tuvo tiempo de salir en defensa de Lamine Yamal: "Yo desde el momento en el que he llegado le he visto como siempre. No ha cambiado de cuando estábamos el año pasado juntos, tanto en la preparación para la Euro como en el campeonato. La gente tiene que entender que es complicado. Es un chico que tiene 18 años y que ya es referente en un club como el FC Barcelona, que es uno de los mejores del mundo. Está marcando la diferencia, ha firmado un contrato importante, su repercusión ha subido muchísimo, y bueno, al final tampoco es fácil de gestionar".

"Cometerá errores, como hemos cometido todos. Pero, al final, si dentro del campo rindes, te dejas la piel y luego tienes la calidad que tiene, que es indudable, pues al final puede ser un jugador que puede marcar una época. Puede estar entre los candidatos al Balón de Oro, sobre todo por su juventud. Al final no nos olvidemos que tiene 18 años, que yo con 18 estaba en el Castilla, o sea que es muy difícil marcar la diferencia con esa edad en el fútbol profesional. Yo como no voy a votar, no se lo voy a dar a nadie porque no soy el capitán, así que me quito el marrón", concluyó el lateral del Madrid.