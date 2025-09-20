Carvajal: "Quiero pedir perdón"

Con un nuevo triunfo bajo el brazo para mantener el liderato en Liga, Dani Carvajal habló ante los micrófonos de Real Madrid TV tras el partido ante el Espanyol. El lateral se pronunció por primera vez de lo sucedido en el debut esta temporada en la Champions League.

Durante el partido ante el Olympique de Marsella, el internacional español fue expulsado con roja directa después de propinarle un cabezazo a Rulli, guardameta del equipo francés. Tras la revisión del VAR, el árbitro le expulsó, provocando que los de Xabi Alonso tuvieran que jugar gran parte de la segunda mitad con un futbolista menos, sufriendo para mantener el resultado.

Carvajal agredió a Rulli / Movistar+

Tras el encuentro ante el Espanyol, Carvajal quiso dirigirse a la afición madridista: "Quiero hacer el inciso de pedir perdón por lo del otro día, la expulsión en Champions. Es algo impropio de un partido de esas características y de mí. Que sirva para aprender y que no vuelva a ocurrir. Por lo menos se sacó, el equipo hizo un esfuerzo tremendo para conseguir la victoria".

"Estamos contentos, el equipo ha hecho un partido completo, hemos sufrido bastante poco en la parte defensiva y el Espanyol llevaba 10 puntos de 12 en el arranque de Liga y se ha visto que es un rival muy ordenado e intenso. Nos vamos líderes con el objetivo cumplido. Mejor no se puede hacer en puntos. Lo bueno es que estamos cada vez encontrando la manera en la que quiere que juguemos el míster, cogiendo los conceptos y los resultados están acompañando en un inicio idílico", explicó sobre el partido.

A pesar de su disculpa a la afición, el lateral se expone a una dura sanción en la competición europea. Según el Código Disciplinario de la UEFA, el castigo podría ir de 1 a 3 partidos si se considera conducta antideportiva, pero si se considera una agresión, el número de partidos sancionado sería todavía mayor.

Los precedentes invitan a pensar que el futbolista tendrá un castigo de 3 partidos, lo que supondría perderse los encuentros ante el Kairat Almaty, la Juventus y el Liverpool.

La sanción de Carvajal será dolorosa para Xabi Alonso, que ya perdió a Trent Alexander-Arnold por lesión. Sin el inglés y el español, el técnico tendrá que reinventarse para los encuentros de Champions. Las opciones de Raúl Asencio o Fede Valverde están sobre la mesa, aunque el uruguayo ya dejó claro que no quería jugar en esa posición.