Carvajal: "En nuestra primera parte no hemos merecido ni el empate"

Dani Carvajal ha sido uno de los grandes protagonistas de la victoria del Madrid en Wembley. El lateral ha marcado el tanto que ha abierto el marcador. Lo ha logrado con un cabezazo a la salida de un córner lanzado por Kroos.

Un gol que ha cambiado el encuentro y ha llegado cuando peor lo estaba pasando el Madrid. "En nuestra primera parte no hemos merecido ni ir empate, también los palos... pero esto es fútbol y estamos muy muy felices", ha señalado el lateral.

Carvajal ha explicado así la jugada del gol. "Este año he subido a los córners y como siempre digo a mi familia la determinación es clave en mi carrera, se me fue una arriba y la segunda la tenía que enchufar".

Nacho también ha destacado las dificultades del encuentro, pero cómo han sido consistentes cuando peor lo estaba pasando. "El Dortmund ha hecho un partidazo, pero el ADN del Madrid es mantenerse en los momentos difíciles. Es una noche más y otro título más para seguir haciendo historia", empezó diciendo.

"Esto es tremendo. Es toda una vida de dedicación a este club y es uno de los días más felices de mi vida, porque cuesta mucho", señaló el central, que no quiso aclarar si seguirá en el Madrid o se marchara este verano.

Nacho reconoció que es la Champions más especial de su carrera por su condición de capitán. "Es la más especial para mí por ser el capitán. Los sueños se cumplen y a veces se cumplen. No quiero hablar sobre si es mi último partido. Estoy muy feliz y eso no me importa".