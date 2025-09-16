Carvajal pierde los papeles: cabezazo a Rulli y se marcha expulsado

¡La que lio Dani Carvajal! El capitán del Real Madrid dejó a su equipo con uno menos en un momento crucial del debut en Champions. Los merengues estaban empatando 1-1 ante el Olympique de Marsella, se estaban viendo sorprendidos por los franceses y Carvajal agredió a Rulli.

El lateral no salió de inicio en el Bernabéu, pero la lesión de Trent en la primera parte obligó a Xabi Alonso a mover el banquillo. El Marsella le estaba plantando cara al Real Madrid, asustando a los blancos a la contra. Los merengues tenían el partido dominado, pero antes de un córner Carvajal se equivocó gravemente.

Rulli se encaró y el capitán blanco picó. Carvajal le dio un cabezazo al portero argentino, que rápidamente cayó al suelo y pidió la entrada de las asistencias. Pejito, el colegiado bosnio, no vio nada en directo, pero no dejó reanudar la jugada hasta que en el VAR le dieran el OK.

La cara de Carvajal lo delataba; sabía que se había equivocado y que se iba a marchar expulsado. Fue en ese momento cuando el VAR llamó a Pejito para ir al monitor y solo necesitó una repetición para sacar la tarjeta roja.

Por suerte para los blancos, Kylian Mbappé marcó el segundo en un penalti muy polémico en el 81 y dejó en 'anécdota' la roja de Carvajal. Eso sí, los blancos tendrán un gran problema en los próximos encuentros de Champions, ya que se quedaron sin Carvajal y sin Trent Alexander-Arnold por lesión.

Deberemos esperar a la redacción del acta para saber cuántos partidos le van a caer al lateral, pero deberían ser más de uno por ser agresión.