Carvajal perdió la cabeza: "Es por tu puta culpa"

Hubo muchísima tensión en el Allianz Arena tras la polémica expulsión de Camavinga por doble amarilla. En el banquillo del Real Madrid no se podían creer la decisión del colegiado y hubo un conato de invasión de campo por parte del banquillo. Insultos, gritos y gestos de todo tipo. Las cámaras captaron a Dani Carvajal totalmente fuera de sí caminando por la banda señalando con el dedo de forma amenazante y dirigiéndose a todo el cuarteto arbitral al grito de "es por tu puta culpa". Le consideraba el gran responsable de la tangana que se vivió sobre el terreno de juego tras la roja y que acabó derivando en la caída de su equipo ante un Bayern que supo aprovechar su superioridad.

Las imágenes revelan el elevado grado de tensión que se vivió en esos momentos con Carvajal, que saltó del banquillo de forma incontrolable increpando al árbitro, que estaba muy lejos de la zona de banquillos. Acto seguido se fue en busca del cuarto árbitro e, incluso, del entrenador del Bayern, Kompany, que se miraba la acción del lateral blanco alucinando. Nadie pudo contener la explosión de rabia del capitán madridista, que estuvo cerca de salir al terreno de juego.

Carvajal, finalmente, se quedó de pie junto al banquillo mientras entraban los cambios del Madrid y asi vivió la finalización de un encuentro que significó una dolorosa eliminación para el equipo blanco. Tras el pitido final, Carvajal junto a otros compañeros, se fue a por el árbitro a pedirle explicaciones y hubo sus más y sus menos. De hecho, el esloveno Slavko Vincic, acabó expulsando a Arda Güler por sus reiteradas protestas y sacó alguna amarilla más. Bellingham fue uno de los futbolistas que también increpó con más rabia al colegiado.

Habrá que ver qué es lo que ha comunicado Vincic en su acta arbitral, aunque puede haber fuertes castigos sobre algunos jugadores blancos. En el caso de Carvajal, parece que no fue amnoestado a pesar de su ataque de locura en la banda cuando se produjo la expulsión.