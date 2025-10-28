Carvajal pasa por quirófano con el 'cirujano de oro' del Madrid

El Real Madrid ha anunciado que Carvajal ha sido intervenido con éxito de su rodilla derecha. "Nuestro capitán ha sido operado hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el Doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid”. El especialista ourensano es el cirujano de referencia del club blanco y de otros de élite.

Por sus manos han pasado futbolistas como Militao o Courtois, quienes pudieron regresar al nivel previo a las lesiones, de ahí la importancia del responsable médico en el devenir del club blanco. Leyes es especialista en el tratamiento de rodillas y ya fue el encargado de intervenir a Carvajal cuando en 2024 se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. La misma que sigue dándole problemas. El capitán del Real Madrid también se rompió el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo en su pierna derecha tras una acción con Yéremy Pino.

Un historial que obliga a la prudencia

Debido a la edad y el historial de Carvajal, se espera que el lateral del conjunto blanco no vuelva a los terrenos de juego hasta 2026. El club le quiere completamente recuperado para evitar recaídas como esta. Esta campaña, la de su regreso a los terrenos de juego, ya tuvo que parar tras otro golpe en el derbi frente al Atlético. Con Trent Alexander-Arnold también de baja, Valverde ha asumido la tarea defensiva en el lateral.

Carvajal se perderá partidos como el de Anfield contra el Liverpool, Manchester City en el Bernabéu o frente al Rayo en Vallecas de Liga, además del inmediato ante el Valencia en el Bernabéu. Carvajal reapareció en el clásico ante el Barcelona el pasado domingo después de estar lesionado el último mes. Salió al campo en la segunda parte y terminó siendo protagonista en la trifulca final con Lamine Yamal.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia", indicó el club blanco en la tarde del lunes después de que, en apariencia, no se percibiese problemas en el lateral, que sustituyó a un también renqueante Valverde.