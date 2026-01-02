Carvajal, objetivo Supercopa mientras su futuro sigue en el aire

En las últimas dos temporadas, Dani Carvajal, capitán del Real Madrid y de la selección española, se ha pasado más tiempo fuera de los terrenos de juego que en el campo. Casi 400 días de baja, la mayoría por una rotura de ligamento cruzado compleja de la que logró recuperarse tras 238 jornadas ausente. Sin embargo, el lateral derecho no ha logrado volver a sus 33 años al esplendor físico de antaño.

La incompleta recuperación de Carvajal

Hace algo más de dos meses que volvió a pasar por quirófano por culpa de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Este viernes, después de un nuevo parón, ha vuelto a trabajar con el grupo de un Real Madrid que le necesita más que nunca. Por un lado, por la necesidad de un lateral derecho que ha vuelto a ser un flanco débil. Si el año pasado el recambio de circunstancias era Lucas Vázquez, el fichaje de Trent no ha mejorado las prestaciones.

Trent Alexander-Arnold se retiró lesionado del Athletic-Real Madrid. / Jose Breton / AP

El inglés fue una de las incorporaciones estrella de un mercado de verano cargado de inversión, pero que no ha resuelto las dudas de la defensa del Madrid. Trent, que también trabaja en césped, se fue al dique seco el pasado 3 de diciembre. Sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. El episodio sucedió contra el Athletic tras un golpeo en largo que le provocó unas molestias físicas. El contratiempo llegó cuando al fin parecía haber entrado en dinámica de titular.

Su rendimiento ha estado lejos de lo que se esperaba. Ni siquiera en el Mundial de Clubes, con el terreno despejado por el final de la recuperación de la gran lesión de Carvajal, supo el exjugador 'red' dar un golpe sobre la mesa. Precisamente, en Anfield viviría uno de sus peores episodios, saliendo de banquillo y siendo sometido a la presión y el odio del que otrora fuera su público. Esto ha dibujado un escenario en el que Carvajal vuelve a ser una figura de necesidad, incluso lejos de su primer nivel.

Los parches para el lateral de Xabi Alonso

Con Militao descartado por lesión o Mbappé midiéndose día a día para saber si podrá estar en Arabia, Xabi Alonso, que liberó a sus jugadores de entrenar en Año Nuevo, cruza los dedos para no sufrir más ausencias en un torneo donde se juega la vida. A pesar de la pausa navideña o del buen humor que se vivió en el entrenamiento abierto, la realidad del Madrid sigue siendo enrarecida. Como se mostró con ese primer día de libranza en el año, a pesar de la cercanía del partido contra el Betis (domingo, 16:15).

Carvajal vuelve a entrenar con el Real Madrid antes del partido contra el Betis / Atlas News

Carvajal aspira a estar el 8 de enero en Yeda en la semifinal contra el Atlético. Ya fue titular en la debacle del derbi de Liga en el que los rojiblancos sembraron las primeras dudas en el proyecto de Xabi Alonso. Ante la debilidad de Trent y las recaídas de Carvajal, el técnico vasco ha tenido que hacer pasar por el aro a Valverde (Manchester City y Alavés), a pesar de las negativas públicas del uruguayo a retrasar su puesto. Esto provocó la alternancia con Asencio (Celta y Sevilla) e incluso el debut de David Jiménez (Talavera).

La vuelta de Carvajal permitiría, precisamente, liberar a los dos anteriores jugadores para ejercer en sus funciones principales. El de Leganés, clave en los últimos grandes éxitos del Real Madrid, necesita recuperar el tiempo perdido para llegar al Mundial en buenas condiciones. Solo ha podido disputar 20 de los últimos casi 100 partidos del Madrid y esta campaña apenas acumula ocho, a pesar del trabajo que llevó a cabo para una recuperación en condiciones óptimas.

La visita a Qatar que levantó sospechas

La incertidumbre de su actual estado físico se suma a la de su situación contractual. En octubre de 2024, al poco de romperse el cruzado, el Real Madrid renovó a Carvajal hasta junio de este año que acaba de comenzar. Con el inicio del mismo, cumplirá 34, y su futuro en un club sumido en una profunda renovación será discutido. Aunque actualmente es, junto a Courtois, uno de los pocos enlaces con el pasado que quedan, después de la salida de Modric, Lucas Vázquez o Nacho.

Una visita reciente a Qatar, para visitar a su excompañero y cuñado Joselu, elevó la intensidad de los rumores sobre un posible colofón a final de temporada. Dentro del viaje, visitó el club del delantero gallego, el Al Gharafa, donde fue recibido por su presidente, Jasim bin Thamer Al Thani, quien le regaló una camiseta del equipo con su nombre. El futuro de Carvajal sigue en el aire.