Carvajal no pasa las pruebas

Dani Carvajal sigue sin acercarse a la versión que el madridismo conoce. El capitán blanco ha dejado atrás temporada y media de sufrimiento por culpa de las lesiones. Desde que volvió a principios de enero su evolución futbolística es lenta, pero sigue sin pasar las pruebas que tiene una vez solventadas sus diferencias con Arbeloa.

Ha sido titular tres veces de los 18 partidos que su equipo ha jugado desde que se recuperó. Su puesta a punto no está siendo nada sencilla. A sus 34 años le está costando recuperar aquella versión que le convertía en imprescindible para la defensa blanca. Un lateral poderoso, de largo recorrido y un marcador titánico.

Actuaciones discretas

Ante el Elche fue titular para hacer un partido discreto. No aporta esa jerarquía defensiva acostumbrada. Solo su gran experiencia le libra de ser superado por los delanteros rivales. No tiene la velocidad de antes y su capacidad de reaccionar se ralentiza, lo que aprovechan sus oponentes para tener ventaja.

Carvajal acaba contrato en junio y su futuro sigue en el aire / EP

Sin embargo, a medida que suma minutos se va acercando al que fue, aunque será difícil que recupere su máximo nivel. De momento, no pasa las pruebas en un año importante para él, aunque su disposición es plena y su jerarquía es fundamental juegue o no. Tuvo problemas con Arbeloa por cierta falta de comunicación, pero el técnico debió invitarle al ‘sillón gris’ donde limaron asperezas.

Futuro en el aire

Carvajal acaba contrato a final de temporada y su renovación está en el aire. Maneja tres opciones en caso de no seguir: Qatar, donde se reencontraría con su cuñado Joselu; Arabia Saudí, donde podría coincidir con ex compañeros como Cristiano Ronaldo y Benzema, o la MLS estadounidense, donde juegan otros ex como Reguilón o James Rodríguez.

Carvajal es el último superviviente de un equipo mítico que ha reescrito la historia del Real Madrid y al que la afición quiere y respeta. Lleva trece años en la primera plantilla, aunque llegó al club con 10, en 2002. Es toda una institución que ha ganado 27 títulos con el Real Madrid es y uno de los seis jugadores que más Champions League ha ganado, seis.