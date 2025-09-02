Carvajal mete baza en la polémica arbitral

Daniel Carvajal, capitán del Real Madrid, valoró las últimas polémicas arbitrales sucedidas en LaLiga. El internacional español habló para el programa 'El Partidazo de COPE" con Juanma Castaño y se mostró muy sincero en su análisis de las decisiones de los colegiados.

Carvajal, por ejemplo, señaló que "yo no hubiera pitado penalti sobre Lamine ante le Rayo, pero tampoco habría pitado la mano de Balde en el Ciutat de València” . Del mismo modo, quiso zanjar cualquier controversia sobre uno de los goles anulados al Real Madrid en el duelo ante el Mallorca.

El tanto invalidado a Arda Güler ha dado mucho que hablar y Carvajal dio la razón al colegiado: “Lo de Güler es mano, según nos explicaron los árbitros. No tenemos más que rebatir”.

Del resto de la actualidad, el futbolista del Real Madrid expresó su deseo de que algún día "ojalá Rodri pueda fichar por el Real Madrid". El nombre del jugador del Manchester City sonó este verano como posible incorporación blanca, pero finalmente continúa en Inglaterra.

Diferencia entre Ancelotti y Xabi Alonso

También llamó la atención la comparación entre Carlo Ancelotti y Xabi Alonso. Carvajal desveló que ahora prima la mano dura. “Con Carletto teníamos más libertad. Llegábamos un poco más tarde y Carletto se enfadaba… Xabi Alonso es más recto que Ancelotti”

Carvajal defendió a su compañero Vinicius, al que considera como "clave, aunque juegue media hora". El brasileño no está atravesando su mejor momento en el Real Madrid, aunque cuenta con el apoyo del vestuario.

Durante la entrevista, el lateral habló claro de todos los aspectos, como por ejemplo de la continuidad de Dani Ceballos, cuya salida al Olympique de Marsella o Betis pareció cercana: “Xabi Alonso habló con Ceballos y le dijo que iba a tener minutos y que la temporada es larga”.

En cuanto a la competencia que tendrá está temporada en el carril diestro, Carvajal dio la razón al club. A sus 33 años, el futbolista considera como "normal que el club fichara a Trent Alexander Arnold. Yo no voy a estar aquí toda la vida”.

En tono más distendido habló de su larga recuperación por la lesión de rodilla y dijo haber sido "un buen paciente. Para como soy… Mi mujer me ha felicitado varias veces”.