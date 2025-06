Carvajal, listo para volver: "Si me sueltan ahí, voy a dar el 100%"

El Madrid entra en la fase decisiva del Mundial de Clubes con un duro examen ante la Juventus de Turín. Los de Xabi Alonso son favoritos para el partido, pero tendrán que ofrecer su mejor versión. El técnico tolosarra recuperará a Mbappé, aunque en principio el francés será suplente, mientras que Dani Carvajal podría entrar en la convocatoria.

El lateral derecho lo confirmó ante los medios en el último entrenamiento antes del partido. "Estoy deseando estar en el equipo. Llevo bastantes sesiones entrenando al completo. A ver si mañana puedo estar en la convocatoria y disponible para lo que pueda pasar y el míster considere oportuno", afirmó.

Carvajal también habló de la felicidad que le da haber conseguido llegar al Mundial de Clubes: "Me puse como desafío llegar aquí. Siendo realista, si me dices hace mes y medio diría que no me veía, pero a día de hoy me veo para competir. Estoy contento y no tengo miedo ni ningún reparo en entrenar fuerte y meter el pie, eso es lo más importante".

Eso sí, el lateral tiene claro que si juega será para hacerlo a tope: "Yo me conozco y sé que mi sueltan ahí voy a dar el 100%. No tengo miedo ni falta de confianza. Lo que sí noto es el ritmo de competición, llevo dos semanas entrenando con el equipo y quieras que no se nota esa chispa, pero no tengo miedo a meter el pie, eso está superado".

Carvajal ya se ejercita con balón en Estados Unidos / Realmadrid.com

"La clave un poco está en el momento en el que me ha llegado la lesión. Si me hubiera llegado más joven me hubiese comido mucho más la cabeza, hubiera pensado mucho más en el futuro... Ahora ha sido una recuperación muy estable, intentando salir de la rutina de la lesión con la familia y los niños, disfrutando de ellos. He podido hacer un vínculo espectacular de ellos. Le he dicho a mi mujer que en este viaje les he echado de menos más que a nadie nunca", añadió el defensa madridista.

"En estos procesos prácticamente hasta el año no sueles estar a nivel óptimo, pero está todo bien. Ojalá mañana estar en la convocatoria. Vi a Rodri jugar (con el City). Él lleva bastante tiempo en dinámica de equipo y han sido cautelosos con él. Creo que ahí está la clave. Con estas lesiones hay que entrenar, sumar sesiones y volver", explicó ante los medios.

Además, Carvajal también se sinceró sobre su nuevo papel como capitán del equipo: "El año pasado había momentos clave de la temporada en los que quería estar y en los que el míster también me pedía que estuviese. Yo quería ayudar y que el equipo sintiese mi presencia. Este año seré el primer capitán y tendré que estar más cerca de todos".

Ante las posiciones que podría ocupar en el esquema de Xabi Alonso, el futbolista del equipo blanco fue contundente: "Como si me ponen de portero. He jugado de central, de lateral izquierdo, de extremo. En eso no entro y siempre estoy a disposición de lo que demande el entrenador".