REAL MADRID
Carvajal no invita a Arbeloa a su cena de despedida del Real Madrid
El entrenador tiene una mala relación con diversos jugadores de la primera plantilla blanca
SPORT.es
El mal rollo en el vestuario del Real Madrid es una evidencia. Los blancos han terminado la temporada de la peor manera posible: sin títulos y con un clima irrespirable. Uno de los grandes focos de tensión fue la relación de Álvaro Arbeloa con diversos futbolistas de la primera plantilla, entre ellos Kylian Mbappé, Ceballos o Carreras.
Eso sí, seguramente una de las peores ha sido con el capitán: Dani Carvajal. El lateral derecho abandonará la disciplina merengue tras dos temporadas con muy poco protagonismo por culpa de las lesiones y en Madrid se criticó mucho las pocas oportunidades que el salmantino le brindó. Su relación no es buena desde su etapa de jugador y Arbeloa nunca confió en el '2'.
Carvajal organiza una cena de despedida con sus compañeros de equipo este miércoles por la noche en un restaurante de Madrid. Toda la plantilla y parte del staff técnico están invitados a la cena, pero una de las ausencias más destacadas es la de Arbeloa, según informó Mario Cortegana. El entrenador no estará en la despedida del lateral.
Una relación tocada desde el inicio
El salmantino ha vivido unos meses complicados en el Bernabéu. Su primer conato fue con Carvajal. El capitán fue el primero en expresar sus desavenencias con el entrenador. Cuando se recuperó de la lesión, tardó nueve partidos en ser titular, pese a que Trent también estaba lesionado. Prefirió a Valverde y al canterano David Jiménez antes que a él; incluso prefirió hacer titular dos partidos a Trent pese a perderse 15 partidos por lesión.
Arbeloa entendió el mensaje e intentó poner paños calientes alabando la relevancia que Carvajal tiene en la plantilla: “Es muy importante para los jugadores tener una referencia con él en el vestuario y estoy seguro de que va a encontrar su mejor nivel”. Pero aquel borrón se extendió a otros jugadores como Fran García, Alaba, Gonzalo o el propio Mastantuono, a los que hizo compañeros habituales del capitán en el banquillo.
La última imagen de Carvajal como jugador del Real Madrid será este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic Club. El último partido tras 13 años defendiendo la camiseta del primer equipo blanco y se despedirá para poner rumbo a una nueva aventura. El capitán será titular y tendrá su gran despedida ante su gente.
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