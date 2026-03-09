Carvajal se harta de las críticas y responde: "Los valores están por encima de todo, cualidad de la que veo que careces"

El partido entre el Celta y el Real Madrid no estuvo exento de polémica. Más allá de las diferentes decisiones arbitrales, hubo una situación muy comentada entre la afición del equipo blanco. En el minuto 82 del encuentro, Iago Aspas entró al césped para sustituir a Mingueza con empate en el marcador. En ese momento la realización se fijó en Dani Carvajal, que mientras calentaba en la banda aplaudía a la leyenda del conjunto celeste.

Tras la imagen, un sector del madridismo cargó duramente contra el capitán del equipo blanco por aplaudir a un rival con empate en el marcador, señalando a Carvajal por otras ocasiones en las que ha elogiado a otros jugadores del equipo contrario, normalmente compañeros de selección.

Algunos incluso se atrevieron a hacer vídeos juzgando la actitud del lateral derecho, que no ha dudado a la hora de contestar a uno de ellos mediante un mensaje en Instagram.

"Ese gesto significa respeto, respeto a una leyenda de nuestra liga. Los valores están por encima de todo, cualidad de la que veo que careces", ha escrito el futbolista en la sección de comentarios de uno de los vídeos que le criticaban.

Adrian Liso disputa el balón con Carvajal / Juanjo Martín

Lo curioso de esta historia es que un simple gesto de respeto hacia un rival que además es uno de los grandes futbolistas de la competición en los últimos años haya provocado un aluvión de críticas de una parte del madridismo. Se trata de un sector que, como ya hemos comentado, tiene entre ceja y ceja al capitán por comentarios sobre otros futbolistas o entrenadores, como Simeone.

Sin ir más lejos, en septiembre se produjo una campaña parecida en redes sociales después de que Carvajal hiciera el siguiente comentario sobre Lamine Yamal: "Le hemos sufrido este año. El chico está dando cambios en su juego a mejor a pasos agigantados. Lo disfrutamos en la selección. Es muy joven y lidera un club como el Barcelona".

Aquellas palabras le costaron muchas críticas al internacional español, que siempre ha sido prudente a la hora de valorar cosas de sus compañeros de la selección, aunque también tuvo un encontronazo con el propio Lamine en el Clásico de octubre. A pesar de todo, el lateral quiso pasar página rápidamente.