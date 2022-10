Carvajal: “Cualquier equipo desearía estar donde estamos nosotros”

Pese al empate de este domingo en el Bernabéu contra el Girona, el madridista sacó pecho por el liderato El lateral derecho valoró que la parada de Gazzaniga a Asensio, con 1-0 en el marcador, fue clave

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, no quiso dramatizar tras el empate en casa contra el Girona (1-1) y, además, consideró que “cualquier equipo desearía estar donde” están ellos, líderes de LaLiga Santander con un punto de ventaja sobre el Barcelona.

“Al final… estas caliente porque no ganas. Ha interpretado que es penalti y toca seguir. No vamos a darle más vueltas. No hemos conseguido ganar… a intentar corregir los errores de hoy. Pero seguimos arriba y cualquier equipo desearía estar donde estamos nosotros. Ahora a por la final del miércoles que queremos ser primeros”, dijo en Movistar+.

“Hemos hecho méritos para ganar. Ellos han tenido un par de ocasiones en las que no han marcado. Un momento clave fue la gran parada de Gazzaniga a Asensio, que hubiera finiquitado el partido con 2-0”, amplió. Un Carvajal que dio el susto tras quejarse del tobillo derecho en la primera mitad, pero aseguró tras el encuentro que está bien. “Fue una acción en la que piso mal, me lo torcí un poco, pero me lo vendé y todo bien”, declaró.