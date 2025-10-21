Carvajal, muy duro contra Tebas: "Quedará una mancha en su competición"

Fuego cruzado entre Real Madrid y Tebas. Tanto los jugadores blancos como el presidente de LaLiga llevan unos días lanzándose mensajes entre ellos por el partido entre Villarreal y FC Barcelona en Miami. Los blancos acusan a la competición de adulterar la competición, mientras que la patronal saca el tema de Real Madrid TV.

Carvajal ya fue duro contra Tebas en declaraciones a Televisión Española y este martes por la tarde, Tebas, como de costumbre, no se cortó la lengua y contestó a los blancos ante los micrófonos del Chiringuito de Jugones: "Considero que no se adultera la competición. Es una visión muy exquisita. A mí lo que me parece que sí que adultera la competición eran los vídeos de Real Madrid TV de la temporada pasada, que claramente eran para presionar al cuerpo arbitral".

Carvajal, muy duro contra Tebas

El capitán del Real Madrid no se quedó callado y volvió a contestarlo en una 'storie' de Instagram. Carvajal dejó claro al presidente que el encuentro en Miami será "una mancha en su competición".

"Hola, señor Javier Tebas, incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los vídeos de Real Madrid TV lo que usted quiera, pero no puede obviar que lo anteriormente citado es saltarse las normas. Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido. Buenas tardes", escribió.

La 'storie' de Carvajal / Dani Carvajal

La tensión entre el equipo blanco y la patronal es muy alto. El Madrid quiere parar por todas las vías posible el encuentro en Miami y ya ha denunciado por segunda vez a LaLiga al CSD, además, han enviado una carta a la COMENBOL para que paré el partido que se va a jugar en su propio territorio.

Los blancos han sido el equipo más crítico con este Villarreal - Barça ya que según ellos, que los culés jueguen en Miami un encuentro de este calibre adultera la competición.