Carvajal, ante una dura sanción: los precedentes le condenan

Xabi Alonso tendrá un problema en los siguientes partidos de Champions tras la lesión de Trent Alexander-Arnold y la expulsión de Dani Carvajal. El capitán vio la roja directa por dar un cabezazo a Rulli en un rifirrafe entre ambos. El colegiado bosnio no tuvo dudas tras ver la jugada repetida en el VAR y dejó con uno menos al Real Madrid con empate en el marcador.

Para saber el alcance de la sanción del capitán blanco, será muy importante saber cómo lo valora la UEFA. El organismo que rige el futbol europeo diferencia en dos grados este tipo de acciones en su artículo 15 del Código Disciplinario. Si la jugada es considerada una 'conducta antideportiva', la sanción sería de entre 1 y 3 encuentros, mientras que si se considera una agresión, el número de partidos sería más elevado.

Malos precedentes para Carvajal

El cabezazo de Carvajal a Rulli tiene varios precedentes que pueden ser perjudiciales para los blancos. El capitán madridista asistió al golpe sin la pelota en juego y directamente a la cabeza del portero argentino, algo que no va nada en su favor.

En 2021, el Atlético de Madrid visitó Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea y, en una acción, Savic le metió un codazo en la boca del estómago a Antonio Rüdiger mientras pugnaban en un córner. El colegiado no tuvo dudas y expulsó al montenegrino, algo que le supuso cuatro encuentros de sanción. Aunque, finalmente, se redujeron a tres.

Savic fue expulsado con roja directa en Stamford Bridge / EFE

Una acción que tiene semejanzas: una jugada donde el balón no estaba de por medio y donde el defensa perdió los papeles. Eso sí, parece que la fuerza con la que le pegó Savic a Rüdiger es superior a la de Carvajal a Rulli. Algo que podría tener en cuenta el Comité para reducir la sanción.

Pero el ejemplo más parecido es el cabezazo de Genaro Gatusso en 2011 a Joe Jordan, el entrenador asistente del Tottenham en ese momento. El italiano, habitual en estos líos, perdió los papeles y le metió un cabezazo al entrenador de los Spurs en un encuentro de Champions. Su sanción fue de cinco partidos.

Los partidos que se puede perder Carvajal

Con los antecedentes, Carvajal debería tener una sanción de entre tres partidos y cinco. Pero deberemos esperar a que la UEFA comunique su decisión para saber definitivamente los encuentros que se perderá el capitán. Si son tres, no jugaría ante el Kairat Almaty, Juventus y Liverpool. Los dos siguientes son ante Olympiacos y Manchester City.