Carvajal, doble objetivo en EEUU: Mundial de Clubes y MLS

Dani Carvajal ve al fin la luz al final de un túnel por el que ya había transitado en la temporada 2020/2021, pero que esta campaña se ha hecho más largo y duro. "Mi misión es volver para el Mundial de Clubes, ese es el objetivo", se puso como reto el mes pasado y va camino de cumplir con su palabra. El de Leganés estará en la expedición que viaje a EEUU para intentar conquistar un torneo novedoso, pero que ha sido marcado en rojo para un Real Madrid que quiere pasar cuanto antes página de lo vivido este curso.

La incógnita del nivel que tendrá tras su grave lesión

Uno de los días que el madridismo quiere olvidar fue el 5 de octubre de 2024, cuando en el partido de Liga contra el Villarreal, Carvajal se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo de su rodilla derecha. Esa triple rotura le ha mantenido fuera de los terrenos de juego hasta hoy. Ha sido un periodo de incertidumbre y mucho trabajo en el que ha tratado de revertir los diagnósticos iniciales.

Carvajal tiene ahora 33 años. La grave lesión apareció en su un momento de madurez espléndida, después de haber sido juez y parte del doblete de Liga y Champions de la temporada 2023/2024, que redondeó anotando un gol en la final contra el Borussia Dortmund. El Real Madrid se quedó sin uno de sus capitanes y, sobre todo, sin uno de sus mejores jugadores.

"Si nosotros nos lesionamos, necesitaremos un tiempo de rehabilitación y una evaluación mayor que la de un profesional, quien cuenta con aliados como un fisioterapeuta 24 horas. Pero la lesión de Carvajal es muy grave. Hay que dar por seguro que no volverá igual, al 100%", aseguraba el Dr. Pablo Gelber en conversación con Prensa Ibérica.

El lateral derecho de la selección española sufrió una grave lesión de rodilla ante el Villarreal / sport

De insustituible a tener competencia

Lucas Vázquez no pudo suplirle como hubiera querido en su temporada de despedida y Valverde terminó siendo el peor remedio, porque a costa de formar en el lateral derecho perdió el empuje que le da estar en el centro del campo. En su regreso a la normalidad, Carvajal tiene un rival por el puesto como es Alexander-Arnold, aunque puede complementarse con el inglés si este juega de carrilero.

En cualquier caso, es una competencia que aumenta la calidad de un puesto que el Real Madrid se fijó como prioridad a reforzar en el mercado de verano, que realmente está siendo de primavera, debido a la ventana extraordinaria que ha abierto la FIFA para el Mundial de Clubes. Un periodo revolucionario que está cambiando el organigrama de las grandes plantillas con el objetivo de luchar por la cita internacional.

El lateral derecho será evaluado día a día por el nuevo cuerpo técnico de Xabi Alonso, quien tendrá un aliado fundamental en el jugador de la selección española. Ambos fueron compañeros en el vestuario blanco durante la temporada 2013/2014, cuando el madrileño regresó al club después de su 'Erasmus' en 2013 en el Bayer Leverkusen. Otro nexo de unión entre ambos profesionales, que se reencuentran en roles diferentes.

Alexander-Arnold no podrá lucir su ya icónico dorsal en el Real Madrid / EFE

Fin de contrato en 2026, año del Mundial de EEUU

Carvajal regresará al verde sin haber dejado un solo día de ser capitán. La prueba más fehaciente fue su intervención en los cuartos de Champions ante el Arsenal en el Bernabéu, cuando, en el túnel de vestuarios, intentó amedrentar a Saka. También ha estado siempre al lado de Ancelotti a pie de obra, mientras se iba recuperando. Ha ejercido como un técnico más y será fundamental en la transición que el Real Madrid ha convertido en una revolución.

Sin embargo, también sabe que está más cerca que lejos su final en el club blanco. Y, a la vista de los casos de Modric y Nacho, sabe que el Real Madrid no concede ya jubilaciones doradas. O la vía Kroos, con un final anticipado, o la de los dos primeros, obligados a buscarse la vida en un equipo en continua regeneración. La propia incorporación de Alexander-Arnold es un aviso de futuro.

Con contrato hasta 2026, año del Mundial de EEUU, Carvajal está tranquilo. Tiene una hoja de ruta mental ya diseñada, como ha desvelado en una entrevista que le hizo la FIFA con motivo, precisamente, del Mundial de Clubes. "El día que no esté aquí en el Real Madrid o el día que decidamos juntos que no continuemos, me gustaría probar otra liga que no fuese Europa y la MLS es una de las candidatas", dejó claro, de ahí que el viaje a EEUU pueda ser una gran oportunidad para dejarse ver y estudiar los estadios en los que algún día podría jugar.